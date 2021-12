TAHUN 2021 akan segera berakhir dalam hitungan minggu, lantas apakah Anda yang memiliki resolusi memiliki pacar sudah berhasil? Nah jika belum mendapatkan pacar, kenapa tidak coba jasa rental pacar yang beredar di media sosial.

Jasa rental pacar tersebut disediakan oleh akun Facebook Rental GirlFriend UwU. Rupanya, dia hanya menyediakan jasa ini khusus untuk kawasan kota Malang saja. Hal ini tercantum jelas dalam peraturannya.

“Hanya berlaku di Kota Malang saja (jika kalian dari luar kota ingin offline date, kalian yang datang ke sini,” tulis sang admin dalam peraturan sewa pacar di akun Facebook tersebut, dikutip MNC Portal Indonesia.

Akun Facebook tersebut juga menampilkan beberapa daftar pria atau wanita yang disebut talent dalam unggahannya. Talent-talent tersebut bisa disewa sebagai pacar secara offline date maupun online date dengan beragam kriteria dan tarif tertentu.

Biodata talent pun kerap ditampilkan lengkap oleh sang admin, mulai dari nama, ciri-ciri fisik, tipe, hobi, makanan dan minuman kesukaan, hingga informasi mengenai kekurangan dan kelebihan talent tersebut pun turut tercantum. Tak hanya itu, sang admin juga memberi penjelasan mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menggunakan jasa rental pacar dari akun tersebut.

Sementara mengenai tarif, masing-masing talent yang terdaftar memiliki biaya sewa yang sama, baik untuk online date maupun offline date. Untuk tarif online date dibanderol seharga Rp85 ribu per 3 hari atau Rp150 ribu per satu minggu, di mana nominal tersebut sudah termasuk biaya kuota untuk komunikasi talent yang disewa. Sedangkan tarif untuk offline date Rp100 ribu per 3 jam, jika ingin tambah waktu dikenakan biaya Rp20 ribu per jam.

Selain itu, penyewa juga wajib membayar tarif tambahan jika melakukan video call seharga Rp50 ribu untuk maksimal empat kali per minggu. Sementara untuk tambahan melakukan telepon sebesar Rp30 ribu, kirim foto pribadi seharga Rp40 ribu, dan pemesanan kostum khusus atau cosplay dengan biaya sewa sepenuhnya ditanggung penyewa.

“Tarif di atas hanya harga jasa talent, belum termasuk ongkos PP dan special service para talent,” tulis sang admin dalam keterangan.

Tak hanya itu, sang admin juga sangat tegas menerangkan bahwa penyewa dilarang keras melakukan tindakan tak senonoh terhadap setiap talent. Tanpa ragu, dia akan memotong waktu jasa rental pacar tersebut tanpa memberikan pengembalian dana. “Sekedar informasi. Jika selama online date mengarah ke sexu*l. Kita langsung cut waktunya tanpa pengembalian dana ya kak,” tulis sang admin dalam salah satu keterangan sewa pacar di akun Facebook tersebut. Masih banyak peraturan lainnya yang harus diperhatikan sang penyewa sebelum menggunakan jasa ini. Di antaranya tidak memiliki pacar ataupun istri, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengajak talent ke tempat sepi dan lainnya. Di samping itu, sang admin juga mengunggah beberapa testimoni yang sudah memakai jasa rental pacar dari mereka. Banyak yang tampak puas dan senang bisa berkenalan dengan talent-talent tersebut. Tak sedikit juga yang memuji kepribadian para talent. "Testi kak, kakaknya comel, asik di ajak ngobrol. Seru banget deh pokoknya, apalagi waktu makan gemoy banget dah," tulis testimoni tersebut. Meski demikian, belum diketahui pasti terkait identitas admin pemilik akun Facebook tersebut. Jika melihat unggahan pertama, diketahui akun Facebook tersebut muncul pada Kamis, 16 Desember 2021.