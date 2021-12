Jakarta– Welcoming the season to laugh, sing, and live life to the fullest in this festive season! Menyambut bulan Desember yang penuh dengan harapan dan sukacita, Senayan City mempersembahkan FESTIVE LUMINOUS dalam rangkaian momen perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Instalasi megah yang dinantikan oleh seluruh pengunjung setia Senayan City akan dihadirkan di Main Atrium, lantai 1, mulai 11 Desember 2021 – 9 Januari 2022 dan akan menjadi momen dimulainya perayaan akhir tahun di Senayan City dengan berbagai surprises, events, dan program belanja meriah.

Leasing and Marketing Communications Director, Senayan City Halina mengatakan dengan mengedepankan keinginan untuk memberikan pengalaman terbaik di penghujung tahun 2021, Senayan City sangat antusias untuk menyambut momen akhir tahun dengan penuh sukacita dengan menghadirkan instalasi LUMINOUS – A Magnificent Golden Christmas Balls and Giant Golden Christmas Tree setinggi 18 meter, yang akan menjadi masterpiece megah di Main Atrium selama FESTIVE SEASON di Senayan City berlangsung.

“Nikmati berbagai kejutan menyenangkan lainnya melalui program belanja yang sudah kami siapkan secara khusus untuk pengunjung setia Senayan City seperti Festive Season Sale, Festive Night Sale, Holly Jolly Secret Gift, Festive Monday dan masih banyak lagi. Selain itu, jangan lewatkan juga BTS POP-UP: Map of The Soul Jakarta yang hadir secara eksklusif di Indonesia, hanya di Senayan City. Pop-up ini dihadirkan special untuk para fans idol group Korea BTS, mulai tanggal 8 Desember 2021 – 13 Maret 2022 di area lantai 1,” ujar Halina.

FESTVE INSTALLATION & ATTRACTIONS

• LUMINOUS INSTALLATION AT SENAYAN CITY MAIN ATRIUM

LUMINOUS – sebuah Giant Golden Christmas Tree instalasi yang berdiri megah sebagai ikonik momen Natal dengan tinggi mencapai 18 meter dan dikelilingi oleh Golden Christmas Balls yang didukung oleh tenant Senayan City, seperti: L’Occitane dan La-Z-boy. Bagi pengunjung yang berkunjung di area Main Atrium, lantai 1 selama periode FESTIVE LUMINOUS berlangsung bisa mendapatkan promo penawaran menarik serta berbagai hadiah lainnya. Instalasi ini mewakili kebahagian para pengunjung untuk merayakan sukacita Natal dan menyambut tahun 2022 dengan penuh harapan. Pengunjung juga dapat mengabadikan moment terbaik bersama keluarga, rekan dan orang terkasih di area instalasi Luminous dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan berjaga jarak selama berada di area Main Atrium hingga tanggal 9 Januari 2022.

• BTS POP-UP: MAP OF THE SOUL JAKARTA

Indonesia merupakan negara ke-9 dan terakhir untuk roadshow BTS POP-UP: Map of the Soul. Dan Senayan City terpilih sebagai destinasi untuk BTS POP-UP: Map of The Soul di Jakarta. BTS POP-UP store ini menawarkan official merchandise BTS secara eksklusif yang hadir khusus untuk para penggemar BTS dan pengunjung setia Senayan City. Selain itu, berbagai spot foto menarik juga disediakan di area BTS POP-UP: Map of The Soul. Penggemar BTS dan pengunjung Senayan City bisa datang mulai tanggal 8 Desember 2021 – 13 Maret 2022. Bagi pengunjung yang ingin memasuki area pop-up, segera melakukan registrasi online dengan klik link registrasinya di bio instagram Senayan City.

• SANTA AND FRIENDS

Pengunjung bisa berfoto bersama Santa & Friends setiap akhir pekan mulai tanggal 18,19, 24, 25 dan 26 Desember 2021 pada pukul 15.00 dan 18.00 WIB. Lengkapi kebahagiaan dan keceriaan Natal bersama keluarga hanya di Senayan City.

• SENAYAN CITY CSR PROGRAM: CHRISTMAS GIFT DROP

Senayan City menyalurkan berkat Natal kepada teman-teman kecil di Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa, yang berlokasi di Jakarta Timur dengan berbagi mainan dan buku layak pakai. Pengunjung yang ingin berpartisipasi hanya perlu membawa mainan dan buku yang telah dibungkus rapi ke CHRISTMAS GIFT DROP yang berada di area Main Atrium lantai 1. Penerimaan donasi ini dimulai dari 11 – 22 Desember 2021, dan akan diserahkan ke teman-teman kecil sebagai hadiah Natal. Terus sebarkan kebahagian dengan berbagi kado Natal bersama Senayan City!

FESTIVE SEASON SHOPPING PROGRAM

• FESTIVE MONDAY

Pengunjung yang berbelanja di hari Senin, pada 6, 13, 20, dan 27 Desember 2021 bisa menikmati keuntungan lebih melalui program FESTIVE MONDAY. Cukup dengan berbelanja min. Rp1.500.000,-, pengunjung dapat menikmati cashback e-voucher senilai Rp250.000,-*. Ayo berbelanja kebutuhan akhir tahunmu di Senayan City! *Syarat dan ketentuan berlaku.

• FESTIVE NIGHT SALE

Menambah keceriaan perayaan momen FESTIVE Season, Senayan City menghadirkan FESTIVE NIGHT SALE yang akan berlangsung pada Sabtu dan Minggu, 18-19 Desember 2021 mulai pukul 18.00 – 21.00 WIB. Pengunjung dapat menikmati promo mulai dari diskon hingga 80%* hingga free parking selama 2 jam mulai dari pukul 19.00 – 21.00 WIB.

Selama FESTIVE NIGHT SALE berlangsung, bagi 100 orang pengunjung / hari dapat menikmati Festive Offer* berupa Senayan City e-voucher Rp100.000,- hanya dengan berbelanja min. Rp1.000.000,- di semua tenant dan Delightful Cashback* berupa Senayan City e-voucher Rp50.000,- dengan berbelanja min. Rp250.000,- di tenant F&B, mulai dari jam 18.00 WIB. *Syarat dan ketentuan berlaku.

• CHRISTMAS DINE PACKAGE AND BOXING DAY SURPRISES!

CHRISTMAS DINE PACKAGE selalu menjadi hal menyenangkan, apalagi ditambah dengan promo, special package dan special menu dari beberapa tenant F&B khusus di 24 – 26 Desember 2021.

Jangan lewatkan kesempatan terakhir untuk berbelanja di momen akhir tahun pada event BOXING DAY SURPRISES dan dapatkan Senayan City e-voucher Rp100.000,-* yang berlangsung pada 24 – 27 Desember 2021. *Syarat dan ketentuan berlaku.

SCX PROGRAMS

Khusus untuk SCX Iconic Member, Senayan City juga menghadirkan berbagai rangkaian program belanja yang tentunya tidak boleh di lewatkan, berikut adalah privileges dan program belanja yang ditujukan khusus untuk loyalty member Senayan City – SCX:

• FESTIVE RAFFLE

Berlangsung mulai dari 1 – 17 Desember 2021, cukup dengan berbelanja min. Rp1.500.000,- menangkan kesempatan untuk membeli barang-barang favorit Anda dengan harga spesial. Mulai dari Samsung Galaxy Zfold 3 5G 256GB, iPhone 12 Pro 128GB, Coach Bag, Marvel Edition Air Purifier, Camera Nikon 1 J5, Kate Spade Watches, Salvatore Ferragamo Sunglasses, Galaxy Watch Active 2, Galaxy Buds Live, hingga Nespresso Coffee Maker, dapat dibeli dengan special price discount up to 50% disc. Pengumuman akan dilakukan pada 18 Desember 2021 pada pukul 19.00 WIB. Jangan lewatkan kesempatan untuk berbelanja di Senayan City.

• HOLY JOLLY SECRET GIFT (13 – 26 DESEMBER 2021)

Mulai 13 – 26 Desember 2021, SCX Iconic Member bisa mengikuti program belanja Holy Jolly Secret Gift dan dapatkan hadiah langsung* berupa voucher Senayan City dan voucher tenant. Jangan lewatkan juga tambahan Senayan City e-voucher Rp100.000,-* yang dapat ditukarkan di booth BNI lantai LG, serta extra 30 SCX Points* (bagi yang berbelanja di semua tenant, kecuali F&B), dan 3X SCX Points* khusus untuk yang berbelanja di F&B tenant partisipan Lavishing Deals. *kuota hadiah tambahan terbatas dan sesuai S&K berlaku.

• FESTIVE REWARDS (24 – 26 Desember 2021)

Bagi SCX Iconic Member yang berbelanja di hari Natal pada 24 – 26 Desember 2021 berkesempatan memenangkan hadiah langsung Festive Rewards grandprize* seperti: 3D/2N staying voucher at Sofitel Nusa Dua Beach resort, United Bike MTB Detroit, Lojel Luggage, Daniel Wellington Watches,GC Watches, Victorinox Watches, Sejauh Mata Memandang Hampers, Panasonic hair dryer, OSIM uTummy, dan voucher Amarissa senilai Rp2.000.000. *Syarat dan ketentuan berlaku.

Nikmati momen FESTIVE LUMINOUS di Senayan City hingga 9 Januari 2022. Ikuti sosial media instagram @senayancity untuk mendapatkan informasi terkini atau gunakan hashtag #SCFESTIVESEASON #SCFSTVE21 .

Celebrating the FESTIVE season with us at Senayan City. Stay safe and healthy.

CM

(Wul)