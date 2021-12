PENAMPILAN Pevita Pearce memang selalu mencuri perhatian. Selain parasnya yang cantik, tubuhnya yang body goals pun kerap menjadi sorotan.

Pevita Pearce tak jarang mengunggah potret seksinya dalam akun Instagram. Seperti potret yang satu ini, dia berpose cantik hanya dengan balutan tank top hitam dan celana hitam ketat.

Dia pun tak segan tampil bare face atau no makeup dengan kulit indahnya. Penasaran? Yuk intip potretnya, dikutip dari akun Instagram @pevpearce, Senin (20/12/2021).

Terlihat, Pevita Pearce tampil begitu seksi dengan crop tank top model high neck spaghetti strap dan celana pendek ketat berwarna hitam. Punggung mulus artis blasteran Banjar-Inggris itu langsung terpampang nyata. Wajahnya pun terlihat cantik natural tanpa riasan makeup yang mencolok.

Lipstik nude di bibirnya juga tak membuatnya terlihat pucat. Look makeup itu justru membuat pesona kecantikannya bertambah.

Sementara rambutnya sengaja dibungkus dengan handuk putih, membuat tulang selangka dan leher indahnya begitu seksi. Penampilannya semakin lengkap dengan kacamata hitam dan botol tumblr pink sebagai properti. Berpose cantik sambil menoleh ke belakang, Pevita Pearce berhasil mencuri perhatian publik.

Unggahan itu langsung dibanjiri beragam komentar. Banyak yang terpesona melihat kecantikan Pevita. Bahkan, tak sedikit juga netizen yang menyebutnya mirip supermodel Kendall Jenner.

"So sexy," tulis netizen.

"Sexy lady," sahut netizen lain.

"Gorgeous," balas netizen lain.

"Kirain Kendall Jenner," ujar netizen lain.

"Mirip Kendall Jenner," ungkap netizen lain.

"Kendall Jenner is that you?" kata netizen lainnya.

