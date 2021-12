NATASHA Wilona baru saja merayakan ulang tahun yang ke-23 baru-baru ini. Bintang sinetron Anak Jalanan itu menggelar sebuah pesta meriah yang mengusung tema Barbie.

Warna merah muda pun kerap mendominasi dekorasi pesta ulang tahun Natasha Wilona. Dia tampil begitu cantik dalam balutan dress mini berwarna pink yang identik dengan warna Barbie.

Penasaran? Berikut telah MNC Portal Indonesia rangkum lima potret Natasha Wilona dalam pesta ulang tahunnya, dikutip dari Instagram @natashawilona12, Sabtu (18/12/2021).

1. Dekorasi tema Barbie

Sebuah kotak raksasa warna pink bertuliskan Barbie pun hadir dalam acara tersebut. Kotak Barbie itu tampaknya menjadi spot foto ikonik dalam pesta ulang tahun Natasha Wilona.

Balon warna-warni serta kue bertingkat tiga di belakangnya semakin mempermanis dekorasi pesta ulang tahun tersebut. Berpose cantik di dalam kotak Barbie, Natasha terlihat begitu cantik seperti boneka.

2. Tampil feminin dengan dress mini

Natasha Wilona tampil feminin dengan dress pink mengkilap ala Barbie. Wajahnya pun terlihat memesona dengan makeup flawless dan lipstik pink yang cerah. Dress pink itu memiliki aksen kain transparan yang membuat kulit mulus sang aktris terpampang nyata.

Sementara rambutnya digerai rapi lengkap dengan aksesori bando untuk mempermanis penampilannya. Bergaya lucu di dalam kotak Barbie, Natasha Wilona terlihat begitu menggemaskan.

3. Potret bersama ibunda

Ibunda Natasha Wilona menjadi tamu spesial dalam acara ulang tahun tersebut. Mengikuti tema acara, sang ibunda pun tampil cantik dalam busana serba merah muda saat memberikan sambutan. Penampilan Natasha dengan dress Barbie itu sukses mencuri perhatian para tamu undangan. Kalung dan anting mutiara yang menjuntai pun tampak menyembul di balik rambut curly-nya. Dia terlihat begitu manis saat memperhatikan sang ibunda sedang memberi sambutan.

4. Potret bersama mantan kekasih

Pesta ulang tahun Natasha Wilona tentu dihadiri sejumlah artis Tanah Air, tak terkecuali sang mantan kekasih, Verrell Bramasta. Keduanya tampak begitu dekat meski hubungan asmaranya sudah kandas. Verrel tampil kasual dengan kaus putih yang dilapisi vest berwarna senada.

Tampak garis tepi berwarna hitam oranye pada vest itu memberi aksen tersendiri pada busananya. Natasha dan Verrel kompak berpose menunjukkan angka 23 sebagai usia Natasha tahun ini. Bergaya ke arah kamera di dalam kotak Barbie, keduanya terlihat begitu serasi.

"Wilo cocok merid sama Bramasta 👏," ujar @daru.men***

"Omg 😮 she's with verrel again?? They are just friends or dating?," ungkap @aroobjamilho***

"Semoga berjodoh sama slide 5 ❤️❤️❤️😍@natashawilona12 @bramastavrl," kata @abrisam.bo***

"SLIDE 5 GEMES AMAT," tutur @kennsw***

"Aaaa adaa ka Verrel 😍💘," seru @tsya***

5. Potret bersama tunangan Boy William

Sahabat Natasha Wilona sekaligus tunangan Boy William, Karen Vendela Hosea turut hadir dalam pesta tersebut. Karen tampil kasual dengan crop top biru dan ripped jeans cerah yang membuat tubuh body goals-nya terpampang nyata. Wajahnya dirias cantik dengan makeup natural dan lipstik nude yang tak terlihat pucat di bibirnya. Sementara rambutnya diikat rapi dengan model ponytail membuat wajah glowing-nya terekspos kamera. Wilona dan Karen terlihat begitu akrab saling berangkulan satu sama lain.