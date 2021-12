PERAYAAN Natal 2021 hanya tinggal beberapa hari lagi. Seman, Ingat merayakan Hari Natal juga meliputi supermodel dunia, Kendall Jenner.

Lewat akun Instagram pribadinya, Kendall memperlihatkan bahwa dirinya sudah begitu bersemangat merayakan Natal tahun ini. melalui akun sosial media miliknya tersebut, Kendall memamerkan kalau rumahnya sudah dihiasi berbagai dekorasi khas Natal.

“It’s all about the tinsel,” tulis Kendall sebagai keterangan foto.

Dalam kolase foto yang diunggah kakak dari Kylie Jenner tersebut, Kendall memamerkan ruang tamu rumahnya sudah sangat cantik dengan keberadaan pohon Natal berukuran besar dan tinggi yang bertabur berbagai ornamen Natal warna merah dan silver bahkan lengkap dihiasi lampu-lampu putih berkilauan yang menambah semarak, seperti dikutip Elle, Senin (20/12/2021).

Foto kedua menunjukkan pohon Natal milik Kendall dari sudut yang lain, memamerkan hiasan tinsel dan karangan bunga serta perapian yang dihiasi kaus kaki Natal embroidery warna merah dan hijau. Beberapa hari sebelumnya, Kendall juga telah memamerkan foto perapian di rumah mewahnya secara langsung dengan api yang berkobar di perapian.

Sementara itu, masa liburan Natal dan Tahun baru musim ini, bisa jadi momen penting bagi Kendall. Mengingat model cantik 25 tahun itu dikabarkan tengah makin serius dengan sang kekasih, atlet NBA, Devin Booker. Natal tahun ini diketahui akan jadi Natal pertama bagi Kendall dan Devin bersama semenjak go-public.

(hel)