ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO), telah menetapkan Omicron sebagai varian yang masuk ke dalam kategori Varian of Concern (VOC) atau varian yang menjadi perhatian pada 26 November 2021. Tentunya ada beberapa fakta menarik yang membuat WHO memasukkan Omicron ke dalam kategori VOC.

Merangkum dari laman Instagram Dinas Kesehatan DKI Jakarta, @dinkesdki, Senin (20/12/2021), berikut beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan masyarakat seputar varian Omicron. Yuk, disimak!

Apakah varian Omicron dapat terdeteksi dengan tes PCR dan Antigen?

Tes PCR yang banyak digunakan tetap dapat mendeteksi infeksi termasuk infeksi Omicron seperti yang telah kita amati pada varian-varian lain. Sementara pada tes deteksi antigen cepat, sedang diteliti.

Apakah vaksin Covid-19 yang sekarang efektif untuk varian Omicron?

WHO bekerjasama dengan para mitra teknis untuk memahami kemungkinan dampak varian ini pada langkah-langkah yang kita miliki termasuk vaksin.

Vaksin tetap penting untuk mengurangi penyakit berat dan kematian, termasuk melawan varian yang dominan menyebar, Delta. Vaksin-vaksin yang ada saat ini tetap efektif melawan penyakit berat dan kematian.

Apakah saja anjuran tindakan untuk individu dalam upaya menurunkan penyebaran varian Omicron?

Langkah paling efektif menurunkan penyebaran Covid-19 adalah tetap menerapkan protokol kesehatan. Diantaranya adalah memakai masker dengan benar, menjaga jarak fisik, menjaga kebersihan tangan, menerima vaksin saat sudah tiba giliran divaksinasi, dan lain sebagainya.

Bagaimana pemahaman saat ini tentang varian Omicron?

Peneliti-peneliti di Afrika Selatan dan di seluruh dunia sedang menjalankan penelitian untuk lebih memahami berbagai aspek Omicron dan akan terus membagikan temuan dari studi-studi ini saat tersedia.

(hel)