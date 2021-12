RAISA secara mengejutkan mengeluarkan koleksi busana di Jakarta Fashion Week 2022, akhir November lalu. Bersama Benang Jarum, Raisa merilis koleksi bertajuk 'Wonderful Harmony'.

Spesialnya, tak hanya ada di belakang layar tapi Raisa ikut 'catwalk' di runway sembari melantunkan lagu terbarunya berjudul 'You Better Believe Me'. Pesonanya benar-benar magis dan berhasil menghipnotis pencinta fashion.

Bicara soal koleksi, ternyata ada rahasia di balik proses penciptaan 'Wonderful Harmony' by Raisa X Benang Jarum. Hal itu ada di perpaduan motif yang disajikan di atas material berkualitasnya.

Ya, koleksi ini ternyata terinspirasi dari gaya seni chinoiserie yang dikenal sebagai penyatuan motif Asia dan kecanggihan Eropa. Lalu, motifnya juga menarik karena memadukan motif abstrak dengan geometrik, yang mana itu menghasilkan harmoni yang eksotis serta memberi kesan warna-warni kehidupan.

"Lewat penyatuan motif ini, kami ingin menunjukkan warna yang kaya, sentuhan mewah, dan kombinasi yang tidak biasa melalui koleksi kolaborasi dengan Raisa ini," kata Co-Founder Benang Jarum, Allyssa Hawadi, di webinar, Selasa (21/12/2021).

Raisa sendiri dipilih untuk diajak berkolaborasi pun ada alasan khususnya. Ya, Raisa dianggap mampu menjadi inspirasi positif bagi perempuan di Indonesia, khususnya untuk BSLady atau sebutan penggemar Benang Jarum, dalam berkarya, berkreativitas, dan membawa perubahan positif di sekitarnya.

Sosok Raisa dianggap memiliki kesamaan karakter dengan jenama tersebut yaitu simple dan elegan, tetapi memiliki sisi keunikan yang khas.

Raisa sendiri mengungkapkan bahwa berkolaborasi dengan brand fashion adalah suatu pengalaman yang luar biasa dan dirinya amat senang. Sebab, dia bisa menciptakan suatu karya di industri selain musik. "Aku melihat Benang Jarum itu brand fashion lokal yang terus berkarya, terus membuat sesuatu yang berbeda. Ini yang membuatku jadi lebih tertarik membuat koleksi 'Wonderful Harmony'," cerita Raisa. Koleksi Raisa X Benang Jarum ini menampilkan sisi keindahan motif dan mewahnya siluet busana. Kesan timeless dan klasik menjadi daya pikat dari koleksi kolaborasi tersebut.