AURA Kasih memang selalu mencuri perhatian. Meski sudah berusia 34 tahun, pesona kecantikan ibu satu anak itu seolah tak termakan usia. Penampilannya pun tetap modis tak kalah stylish dengan anak-anak muda.

Seperti potretnya saat bermain dengan bebek. Pelantun Mari Bercinta itu terlihat memesona dengan tank top putih yang dibalut dengan outer batik bernuansa putih-emas. Penasaran? Yuk intip potretnya!

“The duck on the farm say quack quack quack,” tulisnya dalam keterangan, dikutip pada Kamis (23/12/2021).

Terlihat, busana serba putih itu membuat wajahnya terlihat berseri. Dia memadukan outfitnya dengan celana batik bermotif senada. Sementara rambutnya dikepang rapi membuat pesonanya semakin bertambah. Penampilannya semakin lengkap dengan kacamata hitam serta sandal slip on coklat yang tampak manis di kakinya.

Baca Juga : Aura Kasih Pamer Punggung Bekas Kerokan Pakai Dress Seksi, Netizen Tercengang!

Pada foto ini, Aura Kasih justru terlihat seperti seorang kakak dibandingkan ibu kandung putrinya, Arabella. Dia nampak awet muda bak gadis kembang desa. Aura Kasih memang selalu berhasil memikat hati kaum adam.

Baca Juga : Gaya Aura Kasih Cari Jodoh Bikin Kepincut, Netizen Berebut Jadi Imam!

Unggahan itu langsung dibanjiri beragam komentar. Banyak yang memuji paras cantiknya. Tak sedikit juga yang merasa gemas memlihat keduanya.

“Aduu gemess,” tulis netizen.

“Gemes kali anaknya. Jadi pengen cubit mamaknya,” balas netizen lain.

“Kenapa cantik banget. Apa nggak nyesel tuh yang ninggalin dulu kalo stalking liat bening kayak gini,” sahut netizen lain.

“Bidadariku,” ujar netinzen lain.

“Gemes liat bebeknyq, aku jadi pengen peluk orangnya,” kata netizen lainnya.

(hel)