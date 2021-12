Siapa di sini suka makanan Jepang? Tentu pasti suka dong. Makanan Jepang identik dengan menu yang menyehatkan. Ada banyak sekali masakan ala Jepang yang mudah ditemui di restoran atau tempat makan kaki lima Indonesia misalnya beef teriyaki, okonomiyaki, ramen dan sebagainya.

Untuk kamu yang pecinta masakan olahan daging sapi atau masakan ala Jepang, Meat and Livestock Australia (MLA) menghadirkan Retail Cooking Fest 2021. Event ini diselenggarkan bertujuan untuk membuat aktivitas belanja semakin menyenangkan karena bisa melihat langsung aksi para celebrity memasak berbagai olahan daging sapi Australia.

Meat and Livestock Australia (MLA) bekerjasama dengan supermarket pilihan untuk melaksanakan Retail Cooking Fest, memberikan edukasi dan tips kepada ibu-ibu cara memasak daging sapi Australia yang mudah, bernutrisi dan tentunya bisa diolah untuk berbagai macam masakan lezat di rumah.

Chief Representative MLA Indonesia Valeska mengatakan, event MLA Retail Cooking Fest ini digelar karena bertepatan dengan momen akhir tahun. “Jadi dari momen itulah kami ingin memberitahukan bahwa daging sapi dan domba itu bisa menjadi suatu hidangan yang khas di saat akhir tahun,” ujarnya.

Valeska menambahkan, saat berkumpul dengan keluarga, barbeque, atau memasak di rumah bisa mencoba daging sapi Australia yang dijual di Supermarket.

“Event ini lebih untuk mengajak para konsumen untuk belanja langsung dan menyaksikan cooking demo dengan resep yang mudah, sehingga bisa diolah di rumah,” ucapnya.

Setelah menggelar Retail Cooking Fest kedua di Kem Chicks Kemang dengan menghadirkan Celebrity Bertrand Antolin, kini Retail Cooking Fest ketiga di gelar di AEON Supermarket BSD Tangerang yang dimeriahkan seorang Chef dengan paras cantiknya yang kemampuan dalam mengolah masakan tak perlu diragukan lagi yaitu Chef Vania Wibisono.

Pada Retail Cooking Fest ketiga kali ini, Chef Vania Wibisono mengajak kamu menyajikan dua menu hidangan Japanese Fusion yang simple dan lezat yaitu Teriyaki Steak with Wasabi Butter dan Okonomoyaki dengan menggunakan daging sapi dari True Aussie Beef and Lamb. Dua hidangan lezat ala Jepang ini sangat mudah dipraktikan di rumah lho!

“Hai semua, karena aku pecinta makanan Jepang, aku membuat dua menu asal Jepang dengan olahan daging sapi Australia yang diberika saus teriyaki tapi makanya ditambah dengan wasabi butter jadi kita akan membuat Teriyaki Steak with Wasabi Butter terus nantinya irisan daging sisanya akan aku buat Okonomoyaki, kedua menu ini sangat mudah banget untuk dibuat di rumah,” ujar Chef Vania.

Vania memilih dua menu khas Jepang ini selain mudah dibuat, bahan-bahan yang digunakan fresh dan juga bisa sebagai rekomendasi sebagai ide menu masakan untuk perayaan Hari Natal dan Tahun Baru nantinya.

“Selain membuat Teriyaki Steak nantinya sisa irisan daging akan aku buat Okonomoyaki, yang aku ambil dari sisa irisan teriyaki. Okonomoyaki yaitu bakwan ala Jepang. Menggunakan daging sapi Australia memberikan pengalaman eating experience yang berbeda dengan tekstur dan rasanya dibandingkan daging sapi lainnya,” ujarnya.

Alasan Chef Vania memilih daging sapi Australia dari True Aussie Beef and Lamb sebagai bahan utama menu makan favoritnya yaitu karena sudah terjamin higienis dan sudah dijamin Halal.

“Daging sapi Australia dipeliharan dan dipotong dengan higienis, selain itu daging sapi Australia sudah bersertifikat HALAL dari MUI. Mengonsumsi daging sapi Australia pada saat pandemi seperti sekarang ini sangat baik untuk menjaga sistem imun tubuh karena mengandung sederet protein dan nutrisi dan yang lebih spesial lagi banyak varian potonganya. Nah untuk teriyaki ini aku pake potongan Tasmania beef,” ujarnya.

Tak hanya kualitasnya yang premium, daging sapi Australia dari True Aussie Beef and Lamb dikemas dengan baik serta menarik karena terdapat barcode trueaussie sehingga memudahkan para ibu-ibu di rumah mendapatkan ide-ide menu masakan olahan daging.

“Jadi ketika kamu beli daging sapi Australia di supermarket semakin mudah menemukanya dan memudahkan kamu mengolah menu masakan yang diinginkan karena packagingnya terdapat barcode. QR barcode tersebut bisa langsung kamu scan kemudian nanti akan terhubung langsun ke situs web True Aussie Beef and Lamb nanti akan muncul rekomendasi berbagai macam ide menu spesial, cara bagaimana mengolahnya, dan informasi lengkap tentang daging sapi Australia,” ucapnya.

Chef Vania memberi tips bahwa sebaiknya daging yang di beli dari supermarket sesampai di rumah tak perlu di cuci kembali untuk menjaga tekstur dan rasa daging.

“Kebanyakan orang tidak suka liat daging sapi yang keliatan merahnya namun itu menunjukan tingkat juicynya, dan kesalahan yang sering dilakukan ketika sampai di rumah daging langsung dicuci kembali. Aku kasih info penting sebaiknya daging sapi Australia yang beli di supermarket tidak perlu dicuci kembali di rumah karena bakteri bisa mudah masuk, dan jangan dibekukan karena bisa merubah teksur serta rasa dari daging tersebut,” ucap Vania.

Dalam kesempatan yang sama, Deputy General Manager Merchandising Division PT AEON Indonesia Demak Tambunan mengatakan daging sapi Australia selalu produk daging yang paling dicari masyarakat karena kualitas premium sudah terbukti.

“Kami sangat peduli sekali menjaga kualitas dan berbicara kualitas pasti yang segar, oleh karenanya dengan daging Australia saya lihat dari distributor betul-betul serius menjaga kualitas ini dan tidak ada negosiasi masalah kualitas ini,” ujar Demak.

Bicara tentang ide menu spesial untuk Natal dan Tahun Baru yang sudah direkomendasikan di atas, ada yang tak kalah menarik lho. Sebab, dalam rangka Natal dan Tahun Baru beragam program promo hadir khususnya di Supermarket Aeon Store BSD City.

Bagi kamu yang datang untuk membeli daging sapi akan mendapatkan diskon 10 persen mulai dari 16 Desember 2021 sampai dengan 5 Januari 2022. Namun perlu diingat ya, promo ini hanya berlaku untuk All Item Tasmania Beef di area meat Supermarket Aeon Store BSD City .

Nah seru bukan? Untuk beef lovers yang ingin tahu rekomendasi ide menu resep masakan lainnya untuk hidangan Perayaan Natal dan Tahun Baru dari daging sapi Australia kamu bisa lihat di True Aussie Beef and Lamb dan Youtube True Aussie Indonesia Official. Jangan sampai lewatkan event-event seru dari TrueAussie lainnya ya. Aussie It’s Just Better!

