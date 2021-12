AJANG kompetisi MasterChef Indonesia Season 8 telah mengenalkan banyak chef berbakat Indonesia kepada publik. Salah satu peserta yang menarik perhatian penonton karena kemampuan memasaknya yaitu Bryan Ferrysienanda.

Setelah mengerahkan kemampuan terbaiknya, Bryan pun berhasil lolos sampai ke posisi Top 5 MasterChef Indonesia Season 8. Pria kelahiran tahun 1995 tersebut merupakan lulusan Kendall College, Chicago, Amerika Serikat mengambil jurusan culinary arts.

Setelah lulus dari MCI 8, kini Bryan mulai aktif membuat konten seru di YouTube channel miliknya untuk menghibur para penggemar. Kali ini Bryan membagikan vlog seru ketika berkunjung ke Padang bersama Lord Adi, juara 3 MasterChef Indonesia Season 8.

“Seneng banget aku rasa nya bisa di undang oleh @lordadiofficial untuk explore sebagian kecil dari Sumatra Barat. Provinsi yang begitu indah, kampuang nya Pak Adi, baik dari makanan, budaya atau pun alam nya! Gak boong, one of the nicest places I've ever been in Indonesia,” tulis Bryan dikutip dari unggahan YouTube channel Bryan Ferrysienanda.

Adi merupakan pria kelahiran tahun 1979 asal Tanah Datar, Sumatera Barat. Pada tahun 1984 Adi dan keluarganya pindah untuk tinggal Malaysia. Setelah tinggal selama 30 tahun di malaysia, ia kembali dan menetap di Indonesia sejak tahun 2017 dan bekerja sebagai petani cabai. Menghabiskan banyak waktu bersama Lord Adi, Bryan mengaku seringkali mendapat pelajaran berharga dari pria tersebut.

“Banyak banget deh petuah yang aku dapat, walaupun terlihat seperti suka gak serius, he's actually one of the wisest guys I've met,” tutur Bryan dikutip dari unggahan YouTube channel Bryan Ferrysienanda pada Rabu (15/12/2021).

Bagi yang sudah penasaran dengan keseruan keduanya, yuk intip video lengkapnya hanya di YouTube channel Bryan Ferrysienanda!

https://www.youtube.com/watch?v=6AU-HMQKbPU

