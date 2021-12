JAKARTA- Episode ketiga Behind A Music yang dipersembahan oleh Nada Promotama kali ini, tayang pada tanggal 24 Desember 2021, pukul 19.00 WIB di aplikasi RCTI+, mengusung tema THE PRODUCER. Behind A Music kali ini akan mengangkat para produser musik yang masih bisa dikategorikan karyanya sudah banyak dan dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Secara umum, Behind A Music adalah sebuah tayangan yang menyuguhkan penontonnya tentang perjalanan dan rahasia-rahasia musik secara keseluruhan, serta membawa lapisan-lapisan di dalam film dan elemen-elemen yang mendorong Culture Regeneration dan Culture Movement.

Program Behind A Music terdiri dari 4 episode dengan tema, pembahasan, serta konsep yang berbeda di masing-masing episodenya. Tayangan Behind A Music dikemas berbeda dengan tayangan-tayangan musik sejenis lainnya, yaitu dengan tone colour yang lebih kekinian, tampilan yang milenial tetapi tetap terlihat organik, konsep penayangan semi dokumenter, sehingga masih tetap relevan dengan visi dari Behind A Music ini, yang berbudaya modern, menarik, dan tidak membosankan. Adit Insomnia, selaku host akan mengulik pengetahuan dan wawasan semua pengisi acara terhadap musik film.

Tidak tanggung-tanggung, tiap episodenya pun menampilkan nara sumber yang tepat untuk mengulas topik pembahasan di masing-masing episodenya, serta performer yang menarik, modern, dan kekinian. Demi memanjakan mata para penonton musik tanah air, maka episode ketiga kali ini mengangkat lagu-lagu hasil aransemen ulang oleh Nikita Dompas, yang pernah diproduseri oleh para produser muda dan ‘berbahaya’. Menghadirkan banyak narasumber yang kiprahnya di dunia produser musik dan juga musisi tanah air, seperti Ankadiov, Denny Chasmala, Inu Numata, Kenny Gabriel, Nikita Dompas, Widi Puradiredja, hingga Yudis Dwikorana.

Selain dari narasumber yang kompeten, Behind A Music juga mengajak banyak penyanyi seperti Dimas Anindya, Vira Talisa, Angga Puradiredja, dan Rendy Pandugo, untuk berkolaborasi serta menyanyikan Kuingin Kembali (ciptaan Iwa K, Satya Marakarma, dan Yudis Dwikorana), Setapak Sriwedari (ciptaan Widi Puradiredja), Aku Bertahan (ciptaan Simhala Avadana, Duhita Pancha Tantra, dan Mahavira Wisnu Wardhana), Lestari (ciptaan Nikita Dompas, Anda Perdana, Faye Risakotta, dan Herald Genio), Apa? (ciptaan Petra Sihombing dan Teddy Adhitya), Senja Teduh (ciptaan Widi Puradiredja, Indah Wisnuwardhana, Arya 'Lale' Aditya, Ilman Ibrahim), dan ditutup dengan lagu Berharap Tak Berpisah (ciptaan Denny Chasmala).

Rahasia musik lainnya akan terus disuguhkan oleh Behind A Music dengan tayangan-tayangan pada episode terakhirnya, pada tanggal 26 Desember 2021, hanya di aplikasi RCTI+.

BEHIND A MUSIC: THE MOVIE

• Jumat, 24 Desember 2021

• Pukul 19.00 WIB

Narasumber:

• Ankadiov

• Denny Chasmala

• Inu Numata

• Kenny Gabriel

• Nikita Dompas

• Widi Puradiredja

• Yudis Dwikorana

Pengisi Acara:

• Rendy Pandugo

• Angga Puradiredja

• Dimas Anindya

• Vira Talisa

Lagu:

• Kuingin Kembali, pencipta Iwa K, Satya Marakarma, Yudis Dwikorana, dibawakan oleh Dimas Anindya

• Setapak Sriwedari, pencipta Widi Puradiredja, dibawakan oleh Dimas Anindya

• Aku Bertahan, pencipta Simhala Avadana, Duhita Pancha Tantra, Mahavira Wisnu Wardhana, dibawakan oleh Rendy Pandugo

• Lestari, pencipta Nikita Dompas, Anda Perdana, Faye Risakotta, Herald Genio, dibawakan oleh Angga Puradiredja dan Rendy Pandugo

• Apa?, pencipta Petra Sihombing dan Teddy Ahitya, dibawakan oleh Angga Puradiredja

• Senja Teduh, pencipta Widi Puradiredja, Indah Wisnuwardhana, Arya 'Lale' Aditya, Ilman Ibrahim, dibawakan oleh Vira Talisa

• Berharap Tak Berpisah, pencipta Denny Chasmala, dibawakan oleh All Artis

