SERIAL Netflix Emily in Paris Season 2 resmi rilis 22 Desember 2021. Masih dengan nuansa Paris yang indah nan romantis, tapi ada sesuatu yang berbeda di season kali ini.

Adalah Emily yang diperankan Lily Collins disebut tampil lebih centil dan memikat. Ini juga berkaitan dengan alur cerita yang ternyata lebih kompleks dan seru pastinya.

Tangan Patricia Field sangat berperan penting di Emily in Paris Season 2 ini. Sebagai costume designer, ia berhasil menciptakan ambiance yang lebih romantis dan penuh dengan touch of fashion.

Menurut laman Popsugar, Emily tampil sangat fun di seasons 2. "Ia banyak mengenakan brand fashion, busana lebih berwarna, dan lebih berani. Bahkan, ada sentuhan Sex and The City di sini," kata laman berita tersebut, dikutip MNC Portal, Jumat (24/12/2021).

So, seperti apa look Emily in Paris di season 2? Berikut potretnya khusus untuk Anda:

1. Coat hijau





Anda akan terkejut melihat look yang satu ini. Ya, Emily terlihat lebih dewasa namun ada kesan fun dari pemilihan warnanya. Ya, di sini Emily mengenakan coat hijau yang disamakan dengan rok dan tasnya. So cute!

2. Love emoji pattern dress





Siapa yang akan menyangka kalau Emily akan tampil secentil ini. Di dermaga, Emily memilih mengenakan heart-printed off the shoulder dress dan mengenakan headband. Vintage namun tetap seksi.

3. Knee-high boots





Tampilan lain yang cukup menyita perhatian adalah saat Emily mengenakan printed suit dipadukan bucket hat full pattern yang membuat gayanya so edgy. Namun, tetap ada sentuhan classic dari pemilihan knee-high boots coklat yang mencolok sekali.

4. Dolce and Gabbana Dress





Potret Emily yang feminin dan lembut tergambarkan di foto ini. Ia mengenakan dress rancangan Dolce & Gabbana mixed print yang membuat dirinya terlihat anggun namun ada kesan centil dari siluet dressnya.

5. Plaid blazer

Emily tetaplah Emily. Ia adalah perempuan metropolitan yang memang sadar fashion. Itu bisa terlihat di scene ini, ia mengenakan plaid blazer full pattern dipadukan dengan striped tee dan rok heart-pattern. So cool! 6. Dress Magali Pascal

Ruffled dress bukan hal aneh sejujurnya untuk Emily. Tapi, di sini ruffled dress yang dipilih berasal dari koleksi Magali Pascal yang memberi siluet edgy yang cantik. Sayangnya, asymmetric dress tersebut membuat kaki Emily terlihat lebih pendek, ya. 7. Sheer shirt

Sentuhan simple namun fashionable terlihat di gaya satu ini. Emily mengenakan kemeja transparan atau sheer shirt pink. Gayanya benar-benar simple tapi tetap cantik pastinya. 8. Bold style

Nah, ini dia salah satu tampilan terbaru dari Emily. Ia berani mengenakan outfit bold colour yang sangat mencolok. Di foto ini, Emily menyamakan beret hat, bag, dan sarung tangannya, pun cardigan yang dipakai serba kuning. Ini benar-benar something new dan dia cantik dengan gaya tersebut. Awesome!