DIVA seksi Mariah Carey dikenal publik konsisten dengan gaya penampilannya yang selalu mewah dan glamor.

Komitmen Mariah untuk selalu terlihat glamor nan sempurna, tak hanya saat menyanyi di atas panggung, tapi juga sehari-hari ketika di belakang kamera.

Pasalnya, ia kedapatan tetap berdandan maksimal mengenakan outfit mewah berwarna merah meski hanya pergi membeli makanan ke restoran cepat saji.

Ya, mengutip Page Six, Jumat (24/12/2021) pada Rabu 22 Desember kemarin, pelantun hits All I Want for Christmast is You tersebut kedapatan mengunjungi gerai McDonald’s di Aspen dengan mengenakan gaun malam seksi berpotongan dada super rendah warna merah bertabur Kristal berkilauan dipadukan bersama sepasang sepatu hak tinggi yang juga berwarna merah.

Kedatangan Mariah ke gerai makanan cepat saji tersebut, lebih lanjut disebutkan tak hanya untuk membeli makanan. Tetapi juga sekaligus memeriksa menu kolaborasi dirinya bersama McDonald’s, Mariah Menu.

“Kami datang ke sini, anak-anak ingin pergi ke McDonald’s. Aku hanya butuh satu cheeseburger,” ujar Mariah.

Lengkap dengan memakai masker hitam bling-bling, Mariah datang ke gerai fast food itu bersama kedua anak kembarnya, Moroccan dan Monroe. Lucunya, sang diva sempat bergurau ia harap outfitnya malam itu tak terlihat berlebihan.

“Aku harap aku tidak berpakaian yang berlebihan,” kata Mariah.

Tidak hanya membeli hamburger dan makanan untuk anak-anaknya, Mariah juga sempat jumpa fans sesaat dengan para staff gerai fast food tersebut dengan berfoto bersama.

(DRM)