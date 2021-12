INFEKSI Covid-19 bukan hanya menyerang paru-paru, beberapa pasien banyak juga yang melaporkan kasus suara serak. Selain itu, pasien Covid-19 juga mengalami penurunan kualitas suara hingga 'suara lelah' yang berdampak ke kualitas hidup seseorang.

"Jika pasien merasa lelah setelah berbicara, ini membuat mereka tidak mau berkomunikasi sesering biasanya dan ini berdampak pada pasien menarik diri dari lingkungan sosialnya," terang Catherine Crowley, PhD, Ketua Communication Sciences and Disorders School of Health Professions and Nursing di LIU Post, Brookville, New York, dikutip dari Fox News, Jumat (24/12/2021).

Pada beberapa kasus, karena efek masalah suara ini, pasien mengalami kesulitan untuk bisa kembali ke kehidupan kerjanya yang membutuhkan suara. Kesulitan berbicara ini biasa disebut juga dengan dysphonia.

Dysphonia yang dialami pasien Covid-19 bisa beragam, mulai dari suara serak, sakit saat bersuara, atau terengah-engah saat bersuara. Pada beberapa kasus, pasien mengeluhkan kualitas suara berubah atau suara benar-benar rusak.

Sebelumnya, penelitian di Italia pernah melakukan studi terkait dengan efek Covid-19 pada suara. Penelitian tersebut melibatkan 160 orang yang terinfeksi Covid-19.

Dari jumlah tersebut, hampir 44 persen pasien mengalami kerusakan suara ringan hingga sedang. Kondisi sakit suara bahkan bertahan sampai si pasien dinyatakan sembuh dari Covid-19, padahal dirinya tidak memerlukan rawat inap di RS.

Dari studi yang sama, diketahui bahwa 27 persen pasien Covid-19 melaporkan kelelahan vokal yang sekali lagi ini memengaruhi kualitas hidup pasien.

"Risiko suara rusak semakin tinggi pada pasien yang memerlukan proses intubasi atau memasukkan selang ke tenggorokan. Intubasi sendiri memang memengaruhi pita suara," terang Crowley.

Ia melanjutkan, tindakan intubasi endotrakeal dapat mengakibatkan penutupan pita suara yang akhirnya terjadi kerusakan di sana (dysphonia). Pada kasus serius, intubasi bahkan menyebabkan seseorang susah menelan yang disebut disfagia. "Disfagia juga menjadi ancaman bagi pasien Covid-19 yang diintubasi di rumah sakit," tambah Crowley. Meski tinggi risikonya pada pasien Covid-19 yang diintubasi, tapi Crowley menjelaskan bahwa pasien tanpa intubasi juga bisa mengalami kerusakan suara. Itu mungkin terjadi karena status pernapasan terganggu, kelelahan menyeluruh yang terjadi selama infeksi berlangsung, dan masalah medis lainnya. "Jadi, perubahan suara setelah terinfeksi Covid-19 itu berkaitan dengan adanya masalah pada pita suara atau infeksi virus yang menyerang saraf vagus (saraf yang mengontrol suara)," terang Ashutosh Kacker, profesor otolaringologi klinis dan bedah kepala dan leher di Weill Cornell Medicine.