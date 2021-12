TANTE Ernie mengundang perhatian netizen lewat unggahannya di Perayaan Natal. Tante Ernie mengucapkan Selamat Natal lewat unggahan foto di akun Instagram pribadinya, @himynameisernie.

"Merry Christmas to all of my friends who celebrate it 🎉🎉 Wishing you lots of love, joys and happiness ❤️❤️," tulis Tante Ernie dalam caption foto unggahannya.

Sementara pada foto tersebut, penampilan Tante Ernie juga tak kalah menarik perhatian. Perempuan berusia 45 tahun tersebut mengenakan topi Natal nuansa merah putih.

Wajahnya pun dipoles dengan full makeup yang membuatnya semakin cantik. Anting-anting cantik di kedua telinga membuat penampilan ibu tiga orang anak tersebut kian menawan.

Sementara untuk busana, Tante Ernie mengenakan jubah merah seperti Sinterklas. Busananya tersebut dibiarkan dengan tanktop warna putih ketat sebagai dalamannya.

Tante Ernie seperti memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan tanktop ketat tersebut. Bodi aduhai membuat penampilan Tante Ernie semakin terlihat seksi.

Unggahannya pun langsung ramai dengan komentar dari netizen. Selain berbalas mengucapkan selamat Natal, mereka memuji penampilan Tante Ernie yang seksi.

"Wohoo cantik pisaaaan santanya😍," puji @fellyafria***

"Bikin "keselek" - wkwkwkwk," celetuk @radiekscuba***

"Hot Santa 🔥🔥," kata @swat_tel.m***

"guwemesssssss aku," seru @mr.herm***

"Tanktop nya hot banget," ujar @yayang.fard***

"Seksi beb ❤️❤️," kata @deewirr07***

(hel)