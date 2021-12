MOMEN Natal istimewa ini dimanfaatkan beberapa artis Tanah Air untuk pamer kebahagiaan di media sosial. Beberapa artis bahkan memperlihatkan foto Natal bersama keluarga dengan konsep yang seru sekali. Mulai dari gaya classic hingga sesuatu yang fun.

Nah, di artikel ini MNC Portal merangkum 5 foto Natal keluarga artis yang pastinya bikin Anda ikut senang melihatnya. Siapa saja mereka?

1. Jessica Iskandar

Keluarga Jessica Iskandar mengambil konsep foto Natal yang lucu sekali. Ya, dia membiarkan lantai ruang fotonya bertabur kapas putih yang membuat kita berimajinasi itu adalah salju. Tampilan Jedar, sapaan akrabnya, pun sangat cantik dengan dress bergaya transparan putih yang indah.

Ada El juga di sana dengan mengenakan kemeja putih dipadukan celana abu-abu. Anjing hitam yang digendongnya membuat foto terlihat semakin cute, ya.

2. Chelsea Olivia

Keluarga yang satu ini mengambil tema classic yang sangat indah sekaligus mewah. Ya, mereka seperti ada di ruang tamu yang dikelilingi lampu temaram dan pohon Natal tentu saja.

Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie tampak begitu menawan. Chelsea mengenakan dress hijau panjang khas Natal, sedangkan Glenn memilih suit hitam putih yang membuatnya tampak gagah. Kedua anaknya tampak menggemaskan sekali.

3. Sarwendah

Keluarga Sarwendah mengambil konsep foto Natal yang ceria dan tampak sangat muda. Sarwendah memilih mengenakan dress di atas lutut yang manis, sedangkan Ruben Onsu mengenakan kemeja yang di-styling jadi outer. Benar-benar young sekali mereka di sini.

Anak-anak pun tampak sangat ceria dengan senyum merekah di wajah mereka. Dekorasi Natalnya sangat modern sekali, beda dengan Chelsea Olivia dan Glenn, ya.

4. Felicya Angelista





Belum lama ini melahirkan anak pertama, Felicya Angelista pun memperlihatkan anaknya ke publik. Bareng sang suami, Hito Caesar, mereka tampak begitu bahagia dengan baju merah-putih khas Natal. Suasana Natal keluarga ini pun cenderung ke arah modern meski menggantung di atas kepala mereka lampu chandelier yang besar. So cute.

5. Jennifer Bachdim





Keluarga artis lain yang juga memamerkan foto Natal adalah Jennifer Bachdim. Meski tanpa Irfan Bachdim, tapi suasana Natal keluarga ini tetap menarik perhatian, ya.

Jennifer tidak membuat suasana Natal serba hijau, merah, dan putih, melainkan kesan autumn atau musim gugur yang coklat dan krem. Konsep foto ini benar-benar beda dan bikin mereka tampil out of the box. Senyum mereka benar-benar membahagiakan yang melihat, ya.