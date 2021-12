JAKARTA – Tahun 2021 telah dilewati dengan berbagai kemeriahan, khususnya bagi Prambors yang tengah merayakan kejayaannya di usia ke-50 tahun. Prambors kerap menghadirkan kegiatan-kegiatan seru dan menarik untuk Kawula Muda (sebutan untuk pendengar Prambors), tak terkecuali untuk turut merayakan Hari Natal dan Tahun Baru di penghujung tahun ini.

Menutup 2021, Prambors bersama Ben Sihombing membagikan kebahagiaan kepada Kawula Muda lewat Joy of Christmas yang diselenggarakan pada 23 – 31 Desember 2021. Prambors dan Ben Sihombing memberikan kesempatan bagi Kawula Muda untuk memenangkan paket liburan ke Bali pada 2022 mendatang.

Iqbal Tawakkal selaku General Manager Prambors mengatakan, bukan hanya memberikan konten menghibur, Prambors juga ingin memberikan experience menarik buat Kawula Muda. "Bertepatan dengan merayakan Natal dan Tahun Baru, Prambors bekerja sama dengan Ben Sihombing untuk kasih paket liburan gratis ke Bali buat Kawula Muda beruntung lewat campaign Joy of Christmas,” ujarnya.

Kawula Muda dapat berpartisipasi dengan cara mengunduh Prambors Apps dan melengkapi lirik yang hilang dari lagu Ben Sihombing 'Telah Terbiasa', yang merupakan single terbaru Ben Sihombing yang rilis pada Oktober lalu. Kawula Muda yang berhasil menebak liriknya dengan benar dan mengisi data diri di form yang telah disediakan akan dihubungi langsung oleh Prambors dan berkesempatan untuk memenangkan liburan gratis ke Bali.

