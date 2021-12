YUNI Shara merayakan Natal bersama keluarganya. Momen istimewa tersebut diperlihatkan Yuni di Instagram.

Dalam unggahannya, Yuni Shara tampak begitu cantik dan awet muda. Saat berjejer dengan anak-anak, wajahnya enggak kalah cantik dibanding perempuan muda di sampingnya. Benar-benar artis yang tak pernah terlihat tua.

Yuni Shara merayakan Natal sebagai bentuk penghormatannya terhadap mantan suami, Henry Siahaan, dan anak-anaknya. Potret dirinya dirangkul sang suami pun banjir pujian.

So, ingin lihat momen istimewa Yuni Shara rayakan Natal bersama keluarganya?

1. Bareng keluarga besar





Foto ini memperlihatkan kehangatan dan keharmonisan keluarga besar Yuni Shara dan mantan suaminya, Henry Siahaan. Mereka tampak akrab bersama, termasuk dengan anak-anak. Yuni stunning sekali dengan dress nude seperti itu, ya.

Melihat foto ini, Iis Dahlia sampai memberikan komentar. "Merry X'mas buat abang dan family ya, Net," katanya. Lalu, Jennifer Jill juga terpantau kasih komentar. "The best X'Mas gift is family. Beautiful soul. Hugs for abang dan kids darlingku," katanya.

2. Dirangkul si bontot





Kalau di foto ini, kita bisa lihat bagaimana Yuni dekat sekali dengan anak-anaknya. Ia pun dirangkul si bontot di foto ini dengan tawa riang terlukis manis di wajahnya. Happy sekali melihat foto ini.

3. Wajah fierce dengan sedikit senyum





Beda dari ekspresi sebelumnya, di sini Yuni tampak sedikit fierce tapi tetap ada senyum tipis di wajahnya. Kecantikan Yuni benar-benar tidak bisa terbantahkan!

4. Busana yang indah Nah, kalau di foto ini, kita bisa lihat dress Yuni secara jelas. Ternyata, dia mengenakan dress dengan bagian bawah diberi aksen tutu yang cantik sekali. Tampilannya benar-benar tidak menggambarkan sosok perempuan berusia 49 tahun. So pretty 5. Tersenyum bersama Melihat foto ini, netizen pun dibuat kagum sekaligus bangga dengan Yuni Shara. Ya, meskipun dirinya sudah tak lagi bersama Henry, tapi hubungan di antara mereka masih terjaga dengan baik. Anak-anak pun tampak bahagia saat berada di samping kedua orangtuanya, ya.