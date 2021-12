MESKI sudah berusia mendekati 50 tahun, Ina Indayanti atau yang kerap disapa Ina Thomas ini terlihat masih sangat awet muda.

Ibunda Valerie Thomas ini terlihat masih memiliki kulit yang kencang serta wajah yang awet muda.

Β

Seperti pada potret terbaru yang diunggahnya ke akun Instagram pribadinya @inathomas, ia terlihat cantik saat berpose di Bali dengan balutan bikini hitam yang dipadukan dengan cardigan bernuansa senada.

"Because this is Bali 🀎," tulisnya pada caption, Senin (27/12/2021).

Di potret tersebut, body goalsnya pun sangat terlihat. Di mana lehernya masih terlihat kencang, juga perutnya yang terlihat rata. Kulitnya pun masih mulus.

Selain punya body goals yang banyak diimpikan wanita, Ina Thomas pun juga terus meng-update gaya rambutnya sehingga penampilannya pun selalu terlihat kekinian.

Memiliki rambut panjang, ia pun membiarkannya tergerai supaya terlihat fresh. Juga, Ina Thomas membuat bagian bawah rambutnya dibentuk gelombang serta belahan di bagian tengah yang membuatnya terlihat seperti wanita muda saja.

Disisi lain, penampilannya pun terlihat semakin kece saat ia memilih untuk mengenakan kacamata hitam semabri melemparkan senyum lebar ke arah kamera yang membuat wajahnya terlihat semakin fresh.

Β Foto: Blak-blakan, Valerie Thomas Ngaku Tak Pernah Pakai Bra saat Pergi Kemanapun

Melihat hal tersebut, banyak netizen yang menuaikan komentar terhadap penampilan Ina Thomas. Banyak dari mereka yang memujinya, bahkan ada juga yang menyebutnya sebagai ibu seksi.

"Sexy mom 😍," tulis @paull***.

"Body goals 😍," kata @nati***.

"😍😍😍πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯," puji @liano***.

(DRM)