BoA yang sudah berkarir di dunia K-Pop selama 22 tahun hadir membawa kejutan bagi para penggemar. Penyanyi dan produser yang dijuluki Queen of K-Pop tersebut, akan debut menjadi salah satu personel girl group, Girls on Top (GOT) bersama para juniornya di SM Entertainment, mulai dari SNSD, Red Velvet hingga Aespa.

Sudah puluhan tahun berkarir, namun tampilan visual BoA masih awet muda dan hits, tak berbeda dengan girl group yang tengah hits saat ini. Tak perlu berlama-lama, sebagaimana menghimpun akun Instagram pribadi BoA, Senin (27/12/2021) berikut di bawah ini ulasan singkat lima potret cantik dan awet muda BoA.

1. Di atas stage

Potret candid BoA saat beraksi di atas panggung. Meski foto candid, BoA yang mengenakan mini sequin dress cut off warna-warni dengan rambut panjangnya yang dicepol modern, terlihat cantik dan fresh.

2. Model cover majalah

Potret cantik pelantun hits Only One, Girls on Top, No.1 saat disulap menjadi model cover untuk majalah Elle Singapore. BoA yang biasanya tampil tomboy, terlihat cantik bak boneka dengan gaya rambut updo, dress pink dan gaya makeup peach pinky yang menghiglight blush-on demam. “ You’re so gorgeous Boa,” puji akun Igor***usweme

3. Glamor look

Dikenal punya kepribadian tomboy, sporty dan enerjik. Bisa dibilang BoA cukup jarang tampil dengan gaya atau look glamor seperti potret satu ini. Tampil elegan dan anggun dalam balutan gaun shigh-slit warna abu-abu gelap glamor bertabur payet, beads, dan Kristal. Tampilan BoA makin cantik sempurna dengan rambut yang diblow sempurna, high heels warna silver, dan tiara mahkota yang tersemat di kepalanya.

4. Bare face Sudah berkarir selama 22 tahun meski usianya baru 35 tahun, potret bare face alias wajah polos BoA tanpa makeup satu ini memperlihatkan wajah perempuan yang debut di usia 13 tahun tersebut memang awet muda bukan? 5. Hip modern Selalu tampil dengan konsep fresh dan mengikuti tren serta jaman, salah satunya ditunjukkan BoA lewat gaya penampilannya yang hip dan modern. Contohnya mendandani rambut panjang hitamnya dengan aksen highlight aneka warna, mulai dari biru, ungu, sampai highlight putih abu-abu platinum ditambah potongan poni rata yang memberikan kesan lebih muda dan segar daripada usia sebenarnya.