VARIAN Omicron memang menjadi salah satu varian yang diwaspadai oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Bahkan, omicron langsung dikategorikan sebagai Variant of Concern (VOC) tanpa melewati tahap Variant of Interest (VOI) terlebih dahulu.

Bukan tanpa sebab, selain karena memiliki mutasi protein terbanyak mencapai 26 mutasi. Varian omicron pun dikabarkan bisa lolos dari tes Covid-19 biasa. Oleh karena itu, tidak semua alat tes Covid-19 dapat membaca varian Omicron.

Juru Bicara Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan diperlukan marker khusus yang disebut S Gene Target Failure (SGTF) untuk menemukan varian Omicron. Sayangnya, SGTF masih terbatas sehingga tidak semua tes Covid-19 menggunakan metode SGTF.

"SGTF ini kan pemeriksaanya juga terbatas. Jadi akan ada hal-hal terkait dengan kecurigaan seperti CT Value nya sangat rendah atau kondisi CT Valuenya tinggi tapi gejala klinisnya tidak ada," terang Siti Nadia, dalam sesi jumpa pers dengan media, Selasa (28/12/2021).

Siti Nadia mengatakan, sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini, pemeriksaan akan menggunakan Genome Sequencing pada kasus-kasus yang dicurigai. Namun tak menutup kemungkinan bisa dilakukan pemeriksaan SGTF kalau fasilitasnya ada.

"Atau bisa langsung melakukan pemeriksaan PCR, kemudian dilakukan pemeriksaan Genome Sequencing sebagai lanjutannya," tambah Siti Nadia.

Ia menambahkan untuk kasus pada pelaku perjalanan luar negeri, jika semua subjek positif maka akan langsung dilakukan Genome Sequencing atau SGTF. Tapi untuk transmisi lokal, masih berbasiskan kasus-kasus yang dicurigai berdasarkan sampling 5-10 persen dari spesimen yang ada di puskesmas maupun rumah sakit.

"Kami ingin kembali mengingatkan bagi yang melakukan PCR atau antigen baik untuk perjalanan maupun kontak erat atau adanya keluhan dan hasilnya positif, untuk segera melakukan isolasi mandiri atau melapor ke puskesmas terdekat untuk membatasi penularan Omicron," tuntasnya.

(mrt)