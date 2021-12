SEBAGAI bintang K-Pop, BoA selalu modis dan trendi, termasuk gaya rambut yang biasanya memang selalu berubah mengikuti konsep album terbaru.

Mendapat julukan sebagai Queen of K-Pop, gaya rambut BoA memang selalu tetap hits dan modern. Nah, bagi Anda yang mau melakukan makeover penampilan dengan transformasi gaya rambut, hairstyle BoA bisa jadi inspirasi. Yuk intip potretnya yang dirangkum dari akun Instagram pribadi BoA, Rabu (29/12/2021).

1. Highlight abu-abu

Rambut warna silver platinum jadi salah satu warna rambut yang hits tahun ini. Nah alih-alih mengecat seluruh rambutnya dengan warna silver platinum, BoA memasukkan unsur abu-abu dalam rambutnya lewat beberapa helai highlight rambut abu-abu yang kontras dengan rambutnya yang didominasi warna hitam.

2. Poni see through





Menambahkan aksen poni bisa jadi jalan instan untuk mengubah tampilan gaya rambut. Untuk yang mau bergaya lebih feminin dan soft, bisa coba poni dua sisi belah tengah memanjang yang dibuat see through seperti yang BoA kenakan ini. Cantik dan soft banget ya!

3. Highlight ungu indigo





Mendandani rambutnya dengan highlight warna mencolok seperti biru keunguan seperti ini, jadi salah satu cara pelantun hits Only One, Girls on Top, No. 1 dan Hurricane satu ini agar selalu terlihat fresh dan trendi mengikuti zaman, walau sudah berkarir puluhan tahun.

