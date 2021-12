TATO memang menjadi salah satu pengungkapan diri yang banyak dilakukan orang, termasuk para selebriti. Jika dulu para pemilik tato cenderung para personel band metal, tapi kini banyak penyanyi pop pun menorehkan tinta di tubuh mereka.

Salah satunya adalah diva pop terkenal Selena Gomez, yang baru saja menambah koleksi tato di tubuhnya. Wujud tato terbaru Selena tersebut akhirnya diperlihatkan kepada publik. Pasca-tertangkap oleh mata jeli para penggemar pada pertengahan Desember lalu.

Bukan oleh Selena langsung, tapi melalui sang pembuat alias seniman tato Selena sendiri, Keith Scott McCurdy. Lewat akun Instagram pribadinya, seniman tato tersebut mengunggah foto penampilan visual tato baru di tubuh penyanyi 29 tahun tersebut.

Tato baru ini dilukis Keith di area punggung Selena, dari bagian tengkuk atas memanjang hingga ke bagian tengah punggung. Dikutip Elle, Rabu (29/12/2021) menampilkan gambar bunga mawar warna merah muda berukuran besar tengah mekar di bagian atas tulang punggung menetes ke bawah di antara tulang belikatnya berwarna hitam dan merah tua di antara tulang belikatnya.

Rambut bob Selena sengaja disibak dibelah tengah, agar tampilan tato barunya bisa terlihat maksimal. “Watercolor on @selenagomez. Thank you for always being wonderful,” bunyi keterangan foto yang ditulis Keith Bang Bang.

Sebelumnya, pelantun hits Ice Cream dan Come Get It itu sudah mempunyai sederet tato. Misalnya, tato tulisan Rare yang merujuk pada nama album terbarunya, kata-kata dalam bahasa Arab yang memiliki makna Love Yourself First dan angka romawi LXXVI di belakang lehernya. Dari laporan Page Six, Selena diketahui memiliki total 16 tato di tubuhnya. Sebagai simbolik atau tanda yang momen-momen penting dalam hidupnya. Seperti tato pertamanya. Lambang tangga nada atau note musik di pergelangan tangannya, yang diartikan Selena sebagai simbol kalau musik adalah pengaruh besar di dalam hidupnya. Terkait tato barunya, mawar pink merekah di punggungnya itu. Sayangnya hingga saat ini Selena belum berkomentar apa pun tentang apa arti dari tatonya tersebut.