V BTS atau Kim Taehyung merayakan ulang tahun ke-26 hari ini, Kamis (30/12/2021). V BTS merupakan salah satu sosok idol paket lengkap. Tidak hanya tampan, terkenal, dan berbakat, tetapi juga selera fashion yang mumpuni.

Di kalangan idol K-Pop, V BTS dikenal punya gaya fashion yang unik. Dia kerap tampil dengan setelan hasil mix and match antara gaya elegan, klasik, dan sedikit sentuhan unik ala V.

Seperti yang terlihat dalam visualisasi gaya busana V saat melenggang di airport. Tak perlu berlama-lama, merangkum Koreaboo, Kamis (30/12/2021) berikut ulasan singkat enam gaya airport fashion terbaik dari V BTS.

1. Vibe musim gugur





Fall vibes ala V, mengombinasikan jaket coat warna beige, shirt putih dan celana panjang berwarna senada. Look klasik yang sempurna untuk suasana musim gugur.

2. Kemeja full motif





Memperlihatkan dirinya sebagai salah satu brand ambassador rumah mode Louis Vuitton, V berdandan maksimal dengan mengenakan kemeja lengan pendek full motif warna abu-abu kebiruan dan hitam serta celana panjang coklat yang semuanya full corak emblem logo rumah mode mewah tersebut.

3. Gaya preppy





Preppy look ala Gossip Girl, pelantun hits Boys in Luv dan Dynamite ini memadukan kombinasi kemeja putih, dasi hitam polkadot dan sweater vest warna hijau gelap sebagai inner lalu dilayer bersama coat jacket warna abu-abu terang. Kemudian disempurnakan bersama sling structured bag dan sepatu pantofel warna abu-abu.

4. Solid black Bergaya serba hitam, V memastikan semua yang ia kenakan hari itu berwarna hitam. Tak hanya setelan busana, tapi juga aksesori pendukung seperti masker dan topi beret hitam yang semuanya berwarna hitam solid polos. Super chic! 5. Style klasik Bak pekerja kantoran professiona muda, di sini V pilih setelan celana panjang hitam tailored pants, kombinasi kemeja putih dan dasi panjang bermotif tartan warna hijau gelap serta long coat model double breasted. 6. Style Eropa Cowok kelahiran 30 Desember 1995 ini cukup sering tampil dengan gaya fashion ala Eropa. Salah satunya dengan memadukan motif stripes warna pelangi bersama topi beret hitam polos yang memberikan kesan look klasik.