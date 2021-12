PENYANYI Anggun C Sasmi terkenal dengan kekayaannya yang berlimpah. Tentunya, kekayaan itu didapatkan dari hasil jerih payahnya berkecimpung di dunia tarik suara. Terlebih, kini Anggun C Sasmi sudah menjadi penyanyi go internasional.

Sebagai penyanyi papan atas, Anggun tak jarang memakai busana dan aksesori dengan harga yang fantastis, salah satunya tas. Belum lama ini akun Instagram @fashion_anggun mengungkap harga salah satu tas unik pelantun Tua Tua Keladi itu. Anggun tampak menenteng tas mewah dari rumah mode asal Italia, DZINE.

Dalam foto itu Anggun tengah sibuk melihat tanaman di sampingnya. Dia memakai Color Block Sleeveless Maxi Dress merek Issey Miyake yang di banderol harga Rp11,4 juta. Namun bukan itu saja, tas yang ditenteng Anggun pun kerap mencuri perhatian.

Tas yang menggabungkan bentuk kubus dan lingkaran itu adalah tas Spinning Square Gold merek DZINE yang harganya begitu fantastis, yakni Rp34,8 juta. Pasalnya, tas itu terbuat dari Stainless Steel dan Plexiglass.

Desainnya yang unik dan mewah memang memberi kesan yang berkelas ketika dipakai. Ditambah dengan warna emas yang mengelilingi tas itu. Tak heran jika harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Unggahan itu lantas dibanjiri beragam reaksi. Banyak netizen yang terkejut mengetahui harga tas kecil itu. Tak sedikit juga yang penasaran bagaimana cara memakainya.

"Nenteng motor ya anggun," tulis netizen.

"Resletingnya sebelah mana sii," sahut netizen lain.

"Cara pakenya gimana," timpal netizen lain.

"Cara makenya gimana ini," balas netizen lain.

"Terkejut saya. Itu bisa diisi barang apa ya. Kayak aksesoris doang," kata netizen lainnya.

(hel)