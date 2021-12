AMERIKA Serikat memang terdiri dari beberapa negara bagian yang terkenal dengan banyak hal. Salah satu yang terkenal adalah kuliner yang ada di masing-masing negara bagian.

Bukan sembarang kuliner, Amerika memiliki beberapa makanan cepat saji yang terkenal. Walaupun terlihat tidak begitu sehat namun memiliki rasa yang enak dan bahkan disukai oleh masyarakat di luar Amerika.

Masing-masing negara bagian Amerika Serikat memiliki makanan khasnya masing-masing. Berikut adalah lima makanan favorit warga Amerika yang wajib Anda coba, seperti dilansir dari Highend.

Apple Pie

Dikenal dengan julukan negara Apple Pie, tidak heran karena mayoritas masyarakat mereka sangat menyukai makanan ini, walaupun resep awal makanan ini berasal dari Inggris.. Kombinasi sederhana gula, kue mentega, dan irisan apel asam menghasilkan makanan penutup yang lezat. Pastry tradisional ini dapat menjadi teman minum teh dan biasanya sering disajikan dengan krim kocok, es krim, atau keju.

Hamburger

Makanan ini juga menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Amerika. Mereka menyajikan hamburger dalam berbagai versi, mulai dari makanan cepat saji, seperti Burger In-N-Out ataupun santapan mewah The Spotted Pig.

Salah satu tempat yang dianggap menjadi tempat asal burger ini adalah New Haven, Connecticut yang sudah ada sejak tahun 1900 dan tetap ada hingga kini. Mereka menyajikan patty burger dengan campuran lima daging dan dimasak di atas panggangan besi yang sudah berusia lebih dari seabad.

Clam Chowder

Jika Anda berkunjung ke Boston, jangan lupa untuk mencoba makanan ini. Sup harum ini merupakan jenis sup kerang yang berwarna putih dan kental, yang terdiri dari campuran kerang quahog dengan kentang empuk, babi asin, krim kental, dan rempah-rempah. Semangkuk sup hangat ini sanagt cocok jika dimakan dengan semangkuk roti.

Texas Barbecue Beberapa wilayah di Amerika Serikat memiliki tipe barbeque tersendiri, namun Texas menjadi salah satu negara bagian yang paling unggul dalam bidang daging BBQ atau daging panggang dan asap yang ditemani dengan aneka lauk pauk tradisional. Menu yang ditawarkan biasanya berupa brisket, sosis atau iga babi dengan aroma BBQ yang menggugah selera. Di beberapa tempat yang berbatasan, dagingnya disajikan dalam bentuk sandwich briket. Tacos Makanan ini sangat banyak ditemukan hampir di setiap sudut jalan Los Angeles. Makanan ini sebenarnya merupakan hidangan tradisional Meksiko yang terdiri dari tortilla jagung atau gandum berukuran tangan kecil dengan isian. Tortilla kemudian dilipat di sekitar isian dan dimakan dengan tangan. Untuk isiannya bisa beraneka ragam, seperti daging kambing, ikan, ayam atau bahkan sayuran yang lezat.