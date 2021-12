VARIAN Omicron memang disebut menjadi biang keladi kenaikan kasus positif Covid-19 di sejumlah negara. Pasalnya, mutasi virus Covid-19 terbaru ini memang diklaim lebih mudah menular ketimbang varian lainnya.

Namun, tim ilmuwan dikabarkan berhasil mengidentifikasi antibodi mampu menetralkan varian Omicron dan varian SARS-CoV-2 lainnya. Dalam hasil penelitian yang dipublikasikan pada 23 Desember 2021 di jurnal Nature tersebut, antibodi yang ditemukan para ilmuwan menargetkan area protein lonjakan virus yang pada dasarnya tetap tidak berubah saat virus bermutasi.

Seperti dikutip Nes Medical, David Veesler, pemimpin penelitian sekaligus associate professor biokimia at University of Washington School of Medicine, mengatakan temuan ini jadi kabar baik, karena dengan mengidentifikasi target antibodi yang bisa menetralkan Omicron dan varian virus penyebab Covid-19 lainnya.

Menurutnya, dengan temuan ini maka para ahli kesehatan berpeluang mendesain vaksin dan treatment antibodi yang akan bukan hanya ampuh untuk varian Omicron, tetap juga varian virus lainnya di masa depan.

“Temuan ini memperlihatkan bahwa, dengan berfokus pada antibodi yang menargetkan sites yang sangat terkonservasi pada protein lonjakan. Ada cara untuk mengatasi evolusi berkelanjutan dari virus," kata David.

Varian Omicron sendiri, disebutkan punya 37 mutasi pada protein lonjakan, yang digunakan untuk menempel dan menyerang sel. Karena mutasi yang banyak inilah, diduga kenapa Omicron bisa menyebar sangat cepat, bahkan mampu menginfeski orang yang sudah divaksinasi, dan juga menginfeksi kembali para penyintas Covid-19.

Tim ilmuan berspekulasi bahwa sejumlah besar mutasi Omicron, kemungkinan suda terakumulasi selama infeksi berkepanjangan pada orang yang punya sistem kekebalan lemah atau oleh virus yang melompat dari manusia ke spesies hewan dan kembali lagi ke manusia.

Untuk menilai efek dari mutasi ini, para peneliti disebutkan lebih lanjut mencoba merekayasa virus non-replikasi yang dinonaktifkan (pseudovirus) untuk menghasilkan protein lonjakan di bagian permukaannya, persis seperti yang dilakukan virus corona. Langkah berikutnya, tim ilmuwan menciptakan pseudovirus yang memiliki protein lonjakan dengan mutasi Omicron dan yang ditemukan pada varian paling awal yang diidentifikasi dalam pandemi.

Kemudian para peneliti mengamati seberapa baik versi berbeda dari protein lonjakan yang disebut reseptor angiotensin-converting enzyme-2 (ACE2) mampu mengikat protein pada permukaan sel, yang digunakan virus untuk menempel dan memasuki sel. Hasilnya, ditemukan bahwa protein lonjakan varian Omicron bisa mengikat 2,4 kali lebih baik daripada protein lonjakan yang ditemukan pada virus yang diisolasi pada awal pandemi. Selain itu juga didapati kalau varian Omicron mampu mengikat reseptor ACE2 tikus secara efisien, menunjukkan omicron mungkin bisa melakukan perjalanan ‘ping-pong’ bolak balik antara antara manusia dan mamalia lainnya. Selanjutnya, para peneliti menggunakan antibodi dari pasien Covid-19 yang terinfeksi dengan versi virus sebelumnya, antibodi orang yang sudah divaksinasi divaksinasi terhadap jenis virus sebelumnya, dan orang yang sudah terinfeksi lalu kemudian divaksinasi untuk melihat seberapa baik kemampuan antibodi melawan virus yang terisolasi sebelumnya melindungi terhadap varian Omicron. Mereka menemukan bahwa antibodi dari orang-orang yang telah terinfeksi oleh jenis sebelumnya dan dari kelompok orang yang telah menerima salah satu dari enam vaksin yang paling banyak digunakan saat ini, semuanya telah mengurangi kemampuan untuk memblokir infeksi. Antibodi dari orang yang pernah terinfeksi sebelumnya dan orang yang sudah divaksin contohnya mendapat vaksin Sputnik V atau Sinopharm, dan dosis tunggal Johnson & Johnson memiliki sedikit atau tidak ada kemampuan untuk memblokir atau 'menetralkan' masuknya varian Omicron ke dalam sel.