MEREKA yang sudah terpapar Covid-19 memang memiliki antibodi alami yan gmampu melawan virus Covid-19. Meski demikian, bukan berarti orang tersebut langsung kebal dengan virus Covid-19.

Mereka yang terpapar Covid-19 dan sudah sembuh, bisa mengalami reinfeksi atau kembali tertular. Oleh karena itu, dibutuhkan tambahan vaksin agar memperkuat tubuh untuk mencegah terjadinya reinfeksi.

Seperti dikutip Nes Medical, David Veesler, pemimpin penelitian sekaligus associate professor biokimia at University of Washington School of Medicine, menjelaskan para peneliti menggunakan antibodi dari pasien Covid-19 untuk menguji seberapa pentingnya vaksin menghadapi varian omicron.

Penelitian dilakukan pada mereka yang terinfeksi dengan versi virus sebelumnya, mereka yang sudah divaksinasi terhadap jenis virus sebelumnya, dan orang yang sudah terinfeksi lalu kemudian divaksinasi, untuk melihat seberapa baik kemampuan antibodi melawan varian Omicron.

Mereka menemukan bahwa antibodi dari orang-orang yang telah terinfeksi oleh jenis sebelumnya, dan dari kelompok orang yang telah menerima salah satu dari enam vaksin, mengalami penurunan ketika harus berhadapan dengan varian omicron.

Antibodi dari orang yang pernah terinfeksi sebelumnya dan orang yang sudah divaksin seperti vaksin Sputnik V atau Sinopharm, dan dosis tunggal Johnson & Johnson memiliki sedikit atau tidak ada kemampuan untuk memblokir atau 'menetralkan' masuknya varian Omicron ke dalam sel.

Sementara antibodi dari orang yang mendapat dua dosis vaksin Moderna, Pfizer/BioNTech, dan AstraZeneca masih bisa mempertahankan beberapa aktivitas penetral, meskipun tetap berkurang sampai 20 hingga 40 kali lipat. Antibodi dari penyintas Covid-19 yang sukses sembuh lalu menerima vaksin dua dosis vaksin juga berkurang, tetapi pengurangannya hanya sekria 5 kali lipat. Hasil ini jelas menunjukkan bahwa vaksinasi setelah infeksi, vaksin Covid-19 sejatinya tetap bermanfaat. Sedangkan antibodi dari sekelompok pasien dialisis ginjal yang sudah disuntik booster vaksin mRNA seperti Moderna dan Pfizer/BioNTech hanya menunjukkan pengurangan 4 kali lipat dalam aktivitas penetralan. Mencerminkan efektivitas mumpuni dari suntikan dosis ketiga sebagai penguat. "Ini menunjukkan bahwa dosis ketiga benar-benar membantu melawan Omicron," kata David. Sebaliknya, studi di laboratorium menemukan antibodi dari treatment antibodi yang disebut sotrovimab tidak memiliki atau secara nyata mengurangi aktivitas melawan varian Omicron.