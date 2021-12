TEMPAT makan dessert di Bandung jadi salah satu yang paling sering dicari wisatawan lokal kala liburan. Kalau soal kuliner, Bandung memang sudah enggak perlu diragukan lagi.

Beraneka ragam makanan dan minuman bisa ditemui dengan mudah di Bandung, termasuk dessert. Beberapa tempat makan dessert ini rasanya sayang untuk dilewatkan ketika berlibur ke Kota Kembang.

Variasinya pun bermacam-macam, dari yang lokal hingga internasional. Apa saja tempat makan dessert yang bisa dikunjungi di Bandung? Merangkum dari beberapa akun Instagram, berikut lima rekomendasi tempat makan dessert di Bandung.

Bosan dengan dessert yang cenderung berat? Menyantap gelato bisa jadi pilihan yang pas. Coba berkunjung ke Vilo Gelato, yang beralamat di Jl. Gunung Kareumbi No.7, Ciumbuleuit salah satu tempat makan gelato yang menyediakan banyak pilihan rasa gelato.

Sesi makan gelato jadi makin asyik karena kedai gelato satu ini menyediakan tempat yang asri, sejuk, dikelilingi banyak pepohonan. Bahkan para pengunjung juga bisa merasakan sensasi menyantap gelato di tree house.

Seperti namanya, di tempat satu ini para pengunjung bisa menikmati bukan hanya bubur ketan item topping es krim yang menjadi menu khasnya, tapi juga pancake berlapis-lapis disiram saus dan aneka topping pilihan. Untuk yang ingin menyantap dessert segar, di sini juga ada es serut mangga yang segar dan manis. Bagi yang penasaran, bisa langsung datang ke Jl. Cikutra No. 171 atau Jl. Kliningan 3 No. 24 (Depan Smkn 8)

Kabarnya donat satu ini sudah lama terkenal di Bandung karena terkenal empuk, enak dan murah meriah dijual per piece dengan harga Rp4500 saja. Tidak hanya itu terdapat juga 70 varian rasa yang bisa diberi topping yogurt. Di Bandung sendiri, ada dua lokasi kedai Donat Bahagia, pertama yang berlokasi di Jl. Cibeunying kolot no 67, dan Jl. Raya Kopo no 82.

4. Belah Doeren

(Tempat Makan Dessert di Bandung, Foto: Instagram/@kulinerbandung) Pencinta duren tentu tak boleh melewatkan tempat makan yang berlokasi di Jl. Progo No. 3, Bandung satu ini. Sebab di sini disajikan berbagai olahan durian. Tidak hanya dessert dan pancake durian saja, tapi juga aneka dessert dan pattiseries durian lainnya. Mulai dari kue sus durian, brownies durian, es duren, hingga crepes durian. 5. Rasa Bakery & Café

(Tempat Makan Dessert di Bandung, Foto: Instagram/@rasabakerycafe) Pencinta kue-kue tart dan bakery tempo dulu alias jadul jangan sampai kelewatan mengunjungi kafe yang ini. Sudah ada sejak 1931, tak heran bakery dan café yang terletak di Jl. Tamblong 15 tersebut adalah salah satu destinasi kuliner terkenal di Bandung. Selain bisa menikmati aneka es krim lokal yang menjadi ciri khasnya, di sini pencinta dessert bisa menyantap cake cokelat, sponge finger mocca, dan aneka pastries klasik dan lezat lainnya.