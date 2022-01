MESKIPUN petai banyak dijauhi dan dihindari oleh banyak orang karena menimbulkan bau mulut yang tidak sedap, tetapi kandungan gizi makanan ini cukup tinggi lho. Karenanya, petai memiliki banyak sekali manfaat kesehatan bagi tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar.

Dilansir dari Your Health Remedy, petai mengandung beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti di antaranya ialah kalsium, potassium, zat besi, kalium, fosfor, magnesium, vitamin C , tiamin, tokoferol dan masih banyak lagi lainnya. Berikut manfaat makan petai bagi kesehatan yang dilansir dari Your Health Remedy, Senin (3/1/2022).

1. Mengontrol gula darah





Salah satu makanan yang dipercaya baik untuk mengontrol gula darah adalah petai. Karenanya, rajin makan petai bisa mengurangi risiko terkena penyakit diabetes.

2. Cegah obesitas

Selain memiliki kandungan serat yang tinggi, manfaat pete juga dapat mencegah obesitas. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa faktor penyebab obesitas adalah faktor stres, depresi dan tekanan. Dengan mengonsumsi pete, dapat mengurangi faktor risiko tersebut, sehingga akan terhindar dari obesitas.

3. Melawan radikal bebas

Petai merupakan salah satu makanan dengan kadar antioksidan tinggi yang bisa menangkal dampak radikal bebas pada sel-sel tubuh. Kerusakan sel akibat radikal bebas ini bisa menimbulkan beragam penyakit, seperti kanker, penyakit jantung, katarak, penuaan dini, dan diabetes.

4. Menurunkan tekanan darah Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pete dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Konsumsi petai dapat membantu menurunkan risiko tekanan darah tinggi atau hipertensi yang diderita, serta dapat mengurangi gejala yang ditimbulkan oleh hipertensi. 5. Bagus untuk jantung Ini berkat kandungan serat, antioksidan, serta kalium di dalam petai. Kalium merupakan elektrolit dan mineral yang dapat menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Sedangkan serat dan antioksidan pada petai dapat membantu mencegah pembentukan plak pada pembuluh darah jantung.