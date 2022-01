POTRET Naura Hakim yang disebut dekat dengan Ariel NOAH kerap dicari warganet. Musisi pemilik nama asli Nazril Irham itu memang sempat membuat heboh media sosial lantaran potret kebersamaannya dengan Naura di Instagram.

Pasalnya, Ariel NOAH dan Naura Hakim tengah menggarap projek terbaru. Meski demikian, banyak warganet yang terlanjur terbawa perasaan alias baper melihat kemesraan keduanya. Bahkan, netizen menjodohkan Ariel NOAH dengan Naura Hakim!

Sontak saja sosok wanita ini langsung menjadi sorotan publik. Nah, buat kamu yang penasaran, berikut ini telah MNC Portal Indonesia rangkum lima potret Naura Hakim, dikutip dari akun Instagram @naura21, Senin (3/1/2022).

1. Mini dress





Naura Hakim tampil memukau dalam balutan mini dress bermotif model sleeveless. Kulit mulusnya langsung terpampang nyata di kamera. Wajahnya dirias cantik dengan makeup natural look dan lipstik matte berwarna nude. Sementara rambutnya dikuncir rapi membuat tulang selangkanya tampak seksi. Apalagi saat berpose fierce seperti ini. Naura Hakim terlihat begitu menawan.

2. Cut out dress





Kali ini Naura Hakim memakai cut out dress model one shoulder. Tentu saja kulit mulusnya langsung terpampang nyata di kamera. Apalagi potongan tinggi pada bagian pahanya yang mencuri perhatian. Penampilannya semakin lengkap dengan makeup soft glam look dan lipstik matte berwarna nude. Naura terlihat sangat cantik, ya.

3. Potret bersama Ariel NOAH





Nah, kali ini Naura Hakim mengunggah potretnya dengan Ariel NOAH. Dia memakai crop top lengan panjang dan rok hitam yang tampak serasi dengan pria di sampingnya. Naura Hakim juga tak terlihat canggung merangkul lengan Ariel dengan begitu mesra. Pantas saja para netizen baper melihat mereka.

4. Labuan Bajo Berlibur di Labuan Bajo, Naura Hakim hanya memakai bra hitam dan rok mini ketat. Rambutnya digerai rapi membuat pesonanya semakin terpancar. Sementara wajahnya dirias cantik dengan makeup flawless yang memesona. Meski terlihat simpel, Naura Hakim tetap saja mencuri perhatian. Berpose cantik dengan pemandangan laut yang indah, Naura Hakim terlihat begitu memesona. 5. One set floral Kali ini Naura Hakim memakai one set putih bermotif floral. Aksen renda pada bagian v neck membuat penampilannya terkesan seksi. Wajahnya dirias cantik dengan makeup look natural serta lipstik matte berwarna nude. Sementara rambutnya dikuncir rapi membuat tulang selangka dan leher indahnya terpampang nyata. Berpose fierce ke arah kamera, Naura tampak begitu menawan.