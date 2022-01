PESONA Tante Ernie masih menjadi daya pikat tersendiri, terutama bagi kalangan pria. Penampilan Tante Ernie tetap terlihat seksi di usia 45 tahun dengan body goals yang aduhai.

Tak heran unggahan foto seksi Tante Ernie di Instagram nyaris selalu mencuri perhatian netizen. Salah satunya saat Tante Ernie mengenakan swimsuit satu ini.

Menikmati momen santai di kolam renang, Tante Ernie berpose ala mermaid dengan swimsuit hitam. Tante Ernie menyandarkan tubuhnya di tepi kolam sembari berpose memandang kejauhan.

Tampil dalam balutan swimsuit membuat lekuk tubuhnya yang seksi kian terekspos. Sementara Tante Ernie juga mengikat rambut panjangnya. Selain agar tidak basah, tapi Tante Ernie seperti ingin memperlihatkan kulitnya yang mulus tanpa noda.

Sontak netizen seperti terbius dengan pesona Tante Ernie. Unggahan foto seksi Tante Ernie ini pun langsung dibanjiri komentar dari netizen yang gagal fokus!

"begitu indah dan menggoda," komen @real.mone****

"Tante kesayang kita semua nih," ujar @andrsphis***

"Seger te kayak es teh," celetuk @whea_whe***

"Bodi sensualll," kata @darmonosu***

"Putri duyung😍😍😍😍," komen @harryla***

"The only one dan tiada tanding," sahut @dick_hea***

(hel)