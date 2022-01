MESKIPUN Badan Kesehatan Dunia (WHO) menargetkan pandemi Covid-19 dapat berakhir tahun ini. Pasalnya, saat ini sudah mulai banyak orang yang mendapatkan vaksin Covid-19, sehingga kemungkinan untuk menciptakan herd immunity semakin besar.

Meski demikian, Pakar Kesehatan sekaligus Dokter Relawan Covid-19, dr. Muhamad Fajri Adda'i mengatakan bahwa Covid-19 belum bisa dianggap remeh. Memang, sudah ada penurunan kasus positif Covid-19, tapi jika tidak terjaga maka kasus tersebut juga akan meningkat.

Terbukti dari situasi Covid-19 di Amerika Serikat (AS), terjadi penambahan sekira 400-600 ribu kasus per hari. Sementara per harinya ada sekira 100 ribu orang yang dirawat inap di rumah sakit. Sekira 40 persennya disebabkan oleh varian Omicron, sementara 60 persennya lagi Delta.

Tentunya kondisi ini agak sedikit membingungkan, sebab AS merupakan negara dengan cakupan vaksinasi yang terbilang cukup tinggi. Sebayak 65 persen populasi divaksin dua dosis, bahkan lebih dari 20 persen sudah divaksin dosis ke-3. Tapi masih banyak orang yang masuk ke RS.

Dalam unggahan akun Instagram pribadinya @dr.fajriaddai, Selasa (4/1/2022), dr. Fajri membagikan data dari RS UC San Diego Health terkait dengan jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat di rumah sakit.

"Sebanyak 69 persen pasien yang dirawat inap dan 91 persen yang memakai ventilator (Artinya Covid-19 berat hingga gagal nafas) memang belum divaksin penuh, bisa jadi baru satu kali atau belum sama sekali," terang dr. Fajri.

Berdasarkan data yang dipublikasi Our World In Data, jumlah vaksin dosis pertama di AS mencapai 73,7 persen populasi. Sementara jumlah vaksinasi dosis kedua (lengkap) menyentuh 61,9 persen. Sedangkan vaksinasi ketiga (booster) mencapai 20,4 persen. "Orang yang tidak divaksinasi pada semua umur memiliki kasus dan tingkat kematian yang lebih tinggi 5 kali dan 14 kali daripada orang yang divaksinasi lengkap," lanjutnya. Berdasarkan informasi dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), orang yang divaksinasi lengkap beserta dosis ketiga (booster) memiliki tingkat keparahan dan risiko kematian yang lebih rendah akibat Covid-19 dibandingkan dengan yang tidak divaksinasi. "Risiko perburukan meningkat 20 kali jika tidak divaksin dibandingkan dengan orang yang divaksinasi 3 dosis. Risiko lebih tinggi pada populasi lebih dari 65 tahun," tuntasnya.