MARION Jola rajin menyapa para penggemarnya awal tahun 2022 ini lewat unggahan terbaru di akun sosial media miliknya. Contohnya potret seksi nan sensual yang baru diunggah Marion ke akun Instagram pribadinya hari ini, Rabu (5/1/2022).

Dalam kolase tiga foto tersebut, terlihat penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol tersebut mengunggah tampilan dirinya dalam balutan two piece dress warna merah terang model halter neck, berpose manja di bawah pohon.

Foto dengan lighting matahari terbenam, dengan wajah yang disebut Marion Jola hanya dirias kilat lima menit.

“Unstyled hair and 5mins makeup for the golden hour!,” tulis Marion sebagai keterangan foto.

Menyempurnakan penampilannya, rambut panjang Marion yang ia klaim tak ditata khusus tapi terlihat sempurna bergaya ala curly beach waves yang menambah kesan seksi pada penampilan pelantun hits Jangan dan Tak Ingin Pisah Lagi. Dipermanis dengan kelopak bunga alamanda warna kuning yang disematkan Marion Jola di telinga kanannya.

Visual cantik Marion berbalut dress merah seksi, rambut ikal panjang, ditambah warna kulit eksotis alaminya. Membuat para netizen berkomentar, jika penampilan Marion Jola kali ini begitu mirip dengan tampilan visual dari tokoh film animasi Disney, Moana.

“Moana,” komentar singkat Novia Bachmid

“Moana? Apa Jolana ini?” kata

“Moana versi apa ini?” puji akun Alin***tonan

“So preeetyyyy,” seru netizen dengan akun bernama Do**che

“Cantik banget Lala,” tambah Sot**oya92

“Pagi-pagi bikin jantung enggak aman yee,” seru netizen pemilik akun Rakapra***a_*2

“Yang baju merah jangan sampe lolossss,” tulis akun Sin***gustt

(hel)