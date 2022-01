BEBERAPA waktu lalu Health Metrics and Evaluation (IHME) selaku lembaga riset dari Washington University, Amerika Serikat (AS) mengeluarkan prediksi Covid-19 di Indonesia hingga April 2022. Data tersebut menyebut Indonesia berpotensi mengalami 378 ribu kasus Covid-19 per hari.

Terkait hal tersebut, Pakar Kesehatan sekaligus Dokter Relawan Covid-19, dr. Muhamad Fajri Adda'i mengatakan, Indonesia bisa saja mengalami ledakan Covid-19. Namun, potensi ledakan tersebut sangat kecil terjadi.

Â

Pada kesempatan tersebut, dr. Fajri memberikan cara agar kondisi di Indonesia tidak memburuk seperti dengan prediksi yang dilakukan IHME pada April 2022 mendatanga. Salah satu upaya yang bisa dilakukan masyarakat adalah tetap patuh terhadap protokol kesehatan.

"Patuhi prokes, hindari ruang tertutup, tetap tidak kumpul-kumpul, hindari makan bareng bersama, tetap perluas vaksinasi secara cepat 2 dosis dulu. Jika ada booster maka akan lebih baik," kata dr. Fajri saat dihubungi MNC Portal, Rabu (5/1/2022).

Ia menambahkan meski saat ini kondisi Covid-19 di Indonesia cenderung menurun dan terkendali, namun ada baiknya masyarakat tidak cuek. Masyarakat justru harus tetap waspada, mengingat saat ini Indonesia baru saja melewati periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

 Baca juga: Prediksi Lonjakan Covid-19 Lebih dari 300 Ribu per Hari, Ini Tanggapan Kemenkes

"Kerja, ya kerja aja. Nyari duit, nyari duit aja, liburan silahkan. Tapi tetaplah lagi-lagi protokol kesehatan. Supaya kita menang semua. Artinya supremasi kita di bidang ekonomi kemajuan dan sebagainya kita harus jaga," tuntasnya.

(DRM)