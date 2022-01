BADAN Kesehatan Dunia (WHO) kembali mengumumkan adanya varian baru mutasi virus Covid-19 yakni varian IHU atau B.1.640.2. Muncul di Prancis, mutasi varian IHU ini pun tidak kalah banyak ketimbang varian Omicron.

Ahli Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman pun menjelaskan 5 fakta soal varian IHU ini berdasarkan data yang dimilikinya. So, berikut 5 fakta varian IHU asal Perancis yang hebohkan dunia:

1. Ditemukan pada Oktober 2021

Varian IHU pertama kali teridentifikasi dan dilaporkan pada Oktober 2021. Varian ini bahkan lebih awal muncul dibandingkan Omicron di November 2021.

2. Tidak ditemukan di luar Prancis

Menurut Dicky, sampai saat ini kasus varian IHU hanya ditemukan di Prancis. Ini artinya, amat sangat kecil kemungkinan varian IHU menyebar ke banyak negara.

3. Punya 46 Mutasi

Jika Omicron punya 30 mutasi virus, varian IHU punya 46 mutasi. Hal ini yang kemudian cukup menjadi perhatian dunia, yang artinya varian IHU mudah sekali menyebar.

Tapi, data yang dimiliki Dicky menjelaskan bahwa sampai saat ini kasus IHU tidak begitu bergerak signifikan. Artinya, tidak ada peningkatan kasus yang berarti, sekalipun secara teoritis varian ini mudah menyebar.

"Walau dikatakan potensi varian IHU itu lebih menular, tapi pada fakta di dunia nyata, masih sedikit sekali kasusnya," terang Dicky melalui sambungan telepon, Kamis (6/1/2022).

4. Tidak ada gejala yang khas

Varian IHU pun diketahui tidak memiliki gejala yang khas dibandingkan varian lain. "Varian IHU idak memiliki gejala yang berbeda atau signifikan berbeda dari varian sebelumnya," katanya.

5. 3M, 3T, dan Vaksinasi jadi senjatanya

Masih sama dengan varian-varian Covid-19 lainnya, respons penanganan dan pencegahan varian IHU menurut Dicky yaitu dengan penerapan 3M, 3T, dan vaksinasi. Â

Sekadar informasi, ketika kemunculan varian Omicron WHO langsung memberikan status Variant of Concern (VOC). Varian ini pun langsung dianggap berbahaya, tanpa dimasukkan ke kategori Variant of Interest (VOI).