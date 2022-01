FENOMENA boneka arwah atau spirit doll memang tengah ramai, lantaran salah satu selebriti terkenal secara terang-terangan mengaku memelihara boneka tersebut. Dia pun memperlakukan dua boneka bayi miliknya tak ubahnya bak manusia asli.

Sebenarnya, fenomena boneka berhantu atau spirit doll dan semacamnya sudah sejak lama ada. Semakin berkembang dengan ketenaran tokoh, karakter boneka seperti Annabelle dan Chucky yang diangkat sebagai objek utama kisah film horor.

Jadi penasaran kan apa saja sih boneka-boneka yang diyakini berhantu yang paling terkenal di dunia? Merangkum Travelchanel, berikut ulasan singkat enam boneka berhantu paling terkenal di dunia.

Annabelle

Kisah boneka Annabelle jadi tenar terkenal dengan dirilisnya film The Conjuring dan Annabelle. Annabelle yang asli adalah boneka Raggedy Ann yang sebetulnya punya tampilan visual tak terlalu menyeramkan. Boneka Raggedy Ann atau Annabelle ini disebutkan sudah terkenal di tahun 1970-an.

Annabelle adalah boneka yang diberikan kepada seorang mahasiswa keperawatan, Donna, oleh ibunya. Donna. Suatu ketika Donna dan teman sekamarnya Angie mengetahui bahwa boneka itu telah berubah posisi dan atau pindah kamar. Tak hanya itu, konon katanya Donna dan Angie menemukan catatan tulisan tangan yang dicoret di kertas perkamen bertuliskan pesan meminta bantuan.

Dalam bukunya, paranormal investigator Ed dan Lorraine Warren menunjukkan bahwa perilaku itu berlangsung selama hampir satu tahun. Pada akhir 2020, mulai beredar isu kalau boneka Annabelle hilang dari Museum Occult Museum,Warren. Tapi untungnya, kepanikan ini berhenti karena putra Warren memposting foto boneka Annabelle ada di dalam kopernya.

Okiku

Boneka asal Jepang ini dikisahkan merupakan hadiah dari seorang kakak laki-laki di Jepang kepada adik perempuannya pada sekitar tahun 1918. Satu tahun kemudian, sang adik perempuan ini meninggal karena sakit flu parah.

Pihak keluarga pun membuatkan kuil untuk mengenangnya dan menempatkan boneka Okiku sebagai display. Tapi anehnya, setelah beberapa saat keluarga melihat rambut boneka itu yang awalnya dipotong dengan model bob pendek, perlahan tumbuh memanjang melewati bahunya.

Ketika keluarga itu pindah pada tahun 1938, mereka mempercayakan boneka itu ke Kuil Mennenji di Hokkaido, di mana para pengasuh terus merawat boneka Okiku dan rambutnya yang juga terus tumbuh panjang.

Lilly

Rambut boneka yang dibuat era 1800 di Jerman ini dibuat dengan menggunakan rambut asli dari manusia. Menurut keterangan museum Zak Bagans of Ghost Adventures’ Haunted Museum sebagai tempat penyimpanan boneka Lilly saat ini, awalnya boneka ini ditemukan oleh seorang pedagang barang antik lalu dibawa pulang ke rumah.

Kemudian sang pedangang disebutkan mulai mengalami mimpi buruk berulang kali, mimpi buruk soal seorang gadis kecil yang mengalami kecelakaan yang sangat parah. Tak tahan, boneka Lilly disiapkan untuk dijual di toko barang antik.

Lalu ada seorang gadis kecil yang tiba-tiba berbicara dengan boneka Lilly selama 3 jam, berinteraksi dengannya seperti sesama anak kecil. Gadis kecil itu memberitahu pemilik boneka kalau Lilly adalah seorang gadis kecil yang telah mengalami kekerasan yang sangat parah.

Robert the Doll

Boneka yang hadir dalam keluarga Otto di Key West, Florida pada awal 1900-an sebagai hadiah untuk putra bungsu keluarga tersebut, Robert Eugene Otto. Robert dan boneka itu menjadi tidak terpisahkan, sehari-hari Robert dikatakan kerap meluapkan emosinya termasuk sering menyalahkan boneka itu atas kesalahannya yang ia buat sendiri.

Keluarga lalu lama-lama curiga kalau boneka ini hidup dan bisa berubah posisi dengan sendirinya, keluarga juga mengklaim boneka itu bisa berbicara sendiri dan merespons dengan suara yang sama sekali berbeda.

Setelah Robert Eugene Otto wafat pada 1974, kini boneka kesayangannya itu disimpan di East Martello Museum. Anehnya, pernah ada pengunjung yang memfoto boneka itu tanpa izin lalu ia mengaku setelah itu ia mengalami kejadian buruk.

Ruby

Boneka porselen yang diyakini bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Boneka Ruby saat ini diketahui tersimpan di Traveling Museum of the Paranormal and the Occult. Konon kabarnya, Ruby punya asal-usul yang misterius. Pemilik sebelumnya mengatakan Ruby awalnya punya seorang gadis kecil dalam keluarga, yang meninggal saat memegang boneka mainan itu.

Setelah tragedi itu, boneka Ruby diturunkan dari generasi ke generasi sampai akhirnya tersimpan di museum yang sekarang. Dikatakan, para pengunjung museum sering melaporkan kalau mereka merasakan perasaan sedih yang luar biasa yang terpancar dari Ruby.

Letta

Nama yang diperoleh dari singkatan “Letta-Me-Out”, boneka kayu yang telah berusia 200 tahun dengan fitur rambutnya dari rambut manusia. Boneka Letta ditemukan di bawah sebuah rumah di Wagga Wagga Australia oleh seseorang bernama Kerry Walton yang saat ini menjadi pengasuhnya.

Kepada media, Kelly mengatakan ia merasa boneka temuannya itu sering berjalan sendiri di malam hari. Tak hanya itu, ia juga mengalami hal-hal aneh, contohnya saat ia menemukan bekas lecet di lantai rumahnya serta benda-benda bergeser berubah posisi secara misterius.