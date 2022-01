WIKA Salim memang selalu berhasil mencuri perhatian. Selain suara merdunya, penampilannya yang seksi pun kerap menjadi buah bibir para pria. Tak jarang, biduan asal Bogor ini membagikan potret seksinya di Instagram.

Terbaru, Wika Salim menyapa para penggemarnya dengan potret selfie. Dia terlihat memakai tanktop ketat dengan pose yang begitu dekat. Tentu saja unggahan itu langsung menjadi sorotan netizen.

"Pagiiii," tulisnya dalam keterangan, dikutip MNC Portal Indonesia pada Senin (10/1/2022).

Wika Salim terlihat begitu seksi mengenakan tanktop putih ketat yang dibalut blazer coklat. Sang biduan sengaja membuka lebar blazernya membuat leher indah dan dadanya langsung terekspos di kamera. Apalagi potret ini diambil dengan jarak yang begitu dekat. Tak heran jika para pria langsung salah fokus melihatnya.

Sementara wajahnya dirias cantik dengan makeup flawless look dan lipstik matte berwarna nude. Tak lupa, blush on dan highlighter pada tulang hidung pun turut digunakan agar semakin memesona. Bulu mata lentik serta alis yang on fleek semakin menyempurnakan penampilannya.

Baca Juga : Wika Salim Joget Pakai Tanktop Ketat, Pesonanya Bikin Candu!

Tampaknya, Wika Salim sengaja memberi sedikit filter di bagian ketiaknya agar tidak terlalu seksi di kamera. Namun tetap saja, Wika Salim justru terlihat lebih seksi dengan pose wajah fierce seperti ini. Apalagi rambut pendeknya tergerai sedikit berantakan. Wika Salim memang selalu berhasil mencuri perhatian.

Baca Juga : Pose Wika Salim Jongkok Cantik Bikin Galfok, Netizen: Idola Gw Makin Menter!

Unggahan itu langsung menuai beragam reaksi netizen. Banyak yang memuji kecantikan sang biduan. Tak sedikit juga yang merasa resah melihat potret selfie Wika Salim saat memakai tank top ketat putih ini.

"Wika Salim emng menyegarkan," sahut netizen lain.

"Makin cantik aja kak wika," kata netizen lain.

"Sexy nya," ungkap netizen lain.

"Pemandangan indah," ujar netizen lain.

"Selalu menggoda," balas netizen lain.

"Paginya meresahkan," kata netizen lainnya.

"❤️seksi montok," sahut netizen @asg.4***

(hel)