Model pemenang Asia’s Next Top Model Season 3, Ayu Gani, kembali menghibur penggemar dengan video konten baru. Ayu Gani kerap membagikan video seru di YouTube channel miliknya seperti vlog, games, challenge, dan lain lain.

Tidak sendirian, kali ini Ayu Gani ditemani oleh Danella Ilene Kurniawan atau yang lebih dikenal sebagai Danella Ilene. Danella Ilene merupakan pemenang Indonesia's Next Top Model Cycle 1 tang berasal dari Bandung, Jawa Barat.

Ayu Gani dan Danella Ilene memutuskan untuk seru-seruan main game Never Have I Ever di konten YouTube Ayu Gani. Salah satu pertanyaan menarik untuk kedua model cantik tersebut yaitu pernah atau tidak pernah datang ke lokasi kerja tanpa mandi terlebih dahulu. Tanpa disangka, Ayu Gani dan Danella Ilene mengaku pernah melakukan hal tersebut.

“Ini anak-anak INTM pasti tahu sih, gue tuh kalau mandi sehari sekali,” ujar Danella Ilene.

“Sama, berarti besok kalau ditanya resepnya apa bisa menang Indonesia's Next Top Model, jawabannya adalah jarang mandi,” tutur Ayu Gani.

Bagi yang sudah penasaran dengan komentar-komentar seru Ayu Gani dan Danella Ilene, yuk simak video lengkapnya hanya di YouTube channel Ganegani!

https://www.youtube.com/watch?v=pAl0nh__QeA

