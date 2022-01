WIKA Salim bikin netizen gagal fokus melihat foto terbarunya di Instagram. Wika Salim berpose hot melepas outfitnya di mobil!

Biduan asal Bogor tersebut terlihat begitu seksi mengenakan tanktop putih ketat dengan blazer coklat yang sengaja dibuka sebagian. Alhasil, tulang selangka dan bagian leher Wika Salim yang mulus terekspos.

Selain itu, tanktop putih yang ketat membentuk lekuk tubuh Wika Salim juga semakin jelas terlihat. Tanktop warna putih juga membuat bra Wika Salim menerawang.

Keseksiannya kian tak terbantahkan dengan kulit mulus tanpa noda yang terpampang nyata. Posenya menatap tajam ke kamera pun jadi terkesan seksi menggoda.

Sementara untuk makeup, wajahnya dirias cantik dengan makeup flawless look dan lipstik matte berwarna nude. Tak lupa, blush on dan highlighter pada tulang hidung pun turut digunakan agar semakin memesona. Bulu mata lentik serta alis yang on fleek semakin menyempurnakan penampilannya.

Rambut pendek yang tergerai sedikit berantakan justru menambah kesan menggoda penampilannya. Foto seksi Wika Salim inipun sontak langsung banjir komentar dari netizen.

Netizen dibuat terpesona melihat penampilan cantik Wika Salim. Sebagian besar lainnya gagal fokus melihat penampilan seksi Wika Salim.

"Sangat tegang," kata @zul*** mengomentari ekspresi Wika Salim.

"Bening bner kaya ubin langgar yang baru di peLπŸ”₯πŸ”₯," ujar @maiel_sto***

"Putihe koyo es degan πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚," celetuk @ahmadjasmin***

"Geulis dan sexy neng....😍," kata @r4ditya***

"Jadi salfok lihat😍😍😍😍," tutur @sa4532***

