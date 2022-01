KEHIDUPAN Nagita Slavina rasanya tak bisa lepas dari sorotan. Salah satunya soal fashion Nagita Slavina yang identik dengan barang-barang merah.

Tak jarang item fashion yang dipakai istri Raffi Ahmad itu bikin netizen geger. Terbaru koleksi tas Nagita Slavina yang harganya fantastis bikin netizen terkaget-kaget.Â

Akun Instagram @fashion_nagitaslavina mengunggah foto perempuan yang akrab disapa Mama Gigi tersebut menenteng tas mini warna hitam. Meski ukurannya mini, ternyata tas Gigi merk-nya tidak sembarangan.

Tas mini tersebut ternyata keluaran bran ternama Chanel. Diintip dari situs spottedfashion.com, tas mini Nagita Slavina itu dibanderol seharga USD7.800 atau setara Rp111.800 juta!

Alhasil netizen dibuat terkaget-kaget melihat harga tas mini tersebut. Selain itu, netizen juga menyoroti sikap Gigi yang mereka sebut suka mengaku tas-nya hanya KW.

"Ini tuu KW,( mbagigi said ) 😂," ujar @naur***

"gigi kalo ada yang bilang tasnya kw dia malah ketawa 😢," kata @neeeeeeeeee***

"@neeeeeeeeeeeee__ dia malah ngaku tas kw, tiap di tanya harga & beli nya dimana juga pasti bilangnya di mangga dua wkwk," balas @putrikusum***

"@neeeeeeeeeeeee__ mamagi bilang barang KW baunya aja dah kecium dari jauh😂," sambung @sahirasa***

"Gigi said : kw ini tas ku, beli di pasar gembrong 😌 down to earth ya mbak gigi 💋," sahut @bulanim

"Kalo ditanya pasti jawabnya tasnya beli di mangga dua😂😂 padahal ratusan juta bookkk😮😮," timpal @dani_ee***

"Bangun tidur lgsg mengkaget gw 😮😮," ujar @nln6***

(hel)