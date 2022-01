PENYEBARAN varian Omicron yang begitu cepat membuat penduduk global kewalahan saat ini. Apalagi, varian satu ini juga banyak menginfeksi orang-orang yang sudah divaksinasi lengkap.

Situasi ini tentunya membuat masyarakat bingung dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Mengingat kini aktivitas seperti sekolah, bekerja, dan sebagainya sudah mulai kembali dijalani seperti biasa.

Lalu hal apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga diri dan keluarga tetap aman di tengah serangan Omicron?

Seperti dirangkum dari NBC News, berikut lima tips dari para ahli kesehatan agar tetap aman di antara penyebaran Omicron yang makin merajalela.

1. Hindari aktivitas di tempat umum

Michael Osterholm, direktur of the Center for Infectious Disease Research and Policy di University of Minnesota mengatakan dua hal utama yang bisa ia hindari untuk menjaga diri dari paparan Covid-19 ialah tidak melakukan traveling dan menghindari makan di restoran atau dining di tempat.

Hal ini sudah ia lakukan sendiri sejak Maret 2020, dengan lebih sering memesan makanan atau berbelanja secara online.

2. Upgrade masker

Dr. Kavita Patel mengimbau masyarakat untuk tak lagi mengenakan masker kain. Bagi orang-orang yang mampu untuk meng-upgrade maskernya, diimbau untuk memakai masker berkualitas lebih tinggi seperti N95 KN95, KF94 atau masker berkualitas tinggi serupa.

Cara ini ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan memaikan masker KN95 untuk anaknya saat pergi sekolah. Tetapi jika situasinya, masker kain adalah satu-satunya masker yang bisa dipakai atau bisa dibeli masih lebih baik daripada tidak memakai masker sama sekali.

3. Hindari traveling

Sebisa mungkin hindari melakukan traveling, baik perjalanan lokal domestik atau luar negeri. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) sendiri sudah merekomendasikan agar masyarakat menunda perjalanan sampai sudah divaksin dosis lengkap dengan situasi semua orang memakai masker di bandara dan saat di pesawat.

Seruan serupa juga sudah dikeluarkan oleh Pemerintah indonesia yang meminta masyarakat untuk tidak traveling untuk sementara waktu, apalagi bepergian ke luar negeri. Sebisa mungkin, apa pun yang bisa dihindari maka harus dilakukan.

4. Pakai masker selama bepergian Jika tak bisa menghindari traveling, Dr. Celine Gounder, dokter spesialis penyakit menular di NYU Langone Health mengatakan harus memakai masker berkualitas tinggi seperti masker N95 dan tidak makan atau minum selama perjalanan agar tidak perlu melepas masker. Selain itu Dr. Celine juga tak bepergian ke tempat-tempat umum seperti bioskop, gym, atau gedung pertunjukan seni. 5. Cek sekolah anak Dr. Kavita Patel menyarankan orang tua untuk memastikan tempat day care atau sekolah anak mereka adalah sekolah yang mewajibkan pemakaian masker dan punya aturan untuk melakukan screening rutin pada anak-anak, terutama pada anak yang bergejala. Sementara, Dr. Celine menyebutkan jika orang tua memang mampu membuat anak untuk tetap stay home saat ini, maka lakukanlah.