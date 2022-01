VARIAN Omicron memang menjadi varian yang masuk dalam daftar varian berbahaya Badan Kesehatan Dunia (WHO). Bahkan WHO langsung menempatkan Omicron sebagai variant of interest (VOI), mengingat varian ini sangat berbahaya karena penularannya yang lebih cepat.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa kenaikan transmisi varian Omicron akan lebih tinggi daripada Delta. Namun, meskipun transmisi omicron lebih tinggi, tetapi tingkat rawat inap pasien lebih sedikit daripada varian Delta.

“Memang kenaikan transmisi omicron akan jauh lebih tinggi dari Delta. Tapi, yang dirawat jauh lebih sedikit,” kata Menkes Budi Gunadi seperti dikutip dari konferensi pers virtual di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/1/2022).

Terkait kondisi ini, Menkes mengungkapkan bahwa strategi pelayanan kesehatan akan berubah. Bila sebelumnya fokus kepada rumah sakit, kini digeser ke rumah.

“Strategi layanan dari Kementerian Kesehatan akan digeser yang sebelumnya rumah sakit, sekarang fokusny ke rumah, karena banyak yang akan terkena dan tidak perlu ke rumah sakit,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kemenkes juga telah bekerja sama dengan 17 platform telemedicine. Hal ini agar pasien yang dirawat di rumah bisa tetap mendapat konsultasi dari dokter dan mendapatkan obat-obatan. “Kita akan menghadapi gelombang dari omicron ini. Tapi tidak usah panik, kita sudah persiapkan diri dengan baik,” kata Menkes Budi.

Sekadar informasi, Indonesia memangkas waktu karantina menjadi 7-10 hari. Tapi, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) merevisi panduan karantina untuk mempersingkat periode isolasi yang direkomendasikan setelah terinfeksi Covid-19 dari 10 hari menjadi 5 hari.

(mrt)