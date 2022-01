TAK hanya busana, ada tren kecantikan yang diprediksi bakal booming di 2022. Pendiri merek kecantikan dan perawatan pribadi D2C Earth Rhythm, Harini Sivakumar, merasa tren perawatan kulit untuk tahun 2022 akan mengikuti pendekatan "Less Is More" sambil merangkul bahan-bahan lembut dan lebih sedikit produk dalam rutinitas perawatan kulit.

Di masa lalu, industri kecantikan fleksibel, tetapi pandemi COVID-19 telah berdampak pada toko kecantikan secara global. Banyak perusahaan kecantikan dan perawatan kulit kini memproduksi sanitizer, bahan pembersih, dan juga memberikan konsultasi kecantikan gratis kepada pelanggan.

Dalam skenario saat ini, konsumen memahami bahwa kulit yang baik memiliki kekuatan untuk membuat produk riasan terlihat baik diterapkan, dan karenanya lebih fokus untuk meningkatkan rutinitas perawatan kulit mereka.

Sivakumar berbicara tentang perawatan kulit dan tren kecantikan yang memiliki potensi kuat untuk menciptakan buzz dalam beberapa bulan mendatang dan memberikan janji kulit yang bersih dan bercahaya tanpa kerumitan, seperti dilansir dari laman Times of India pada Selasa (11/1/2022).

Perawatan DIY





Tanpa ruang untuk membuat janji dengan penata rambut, banyak orang terpaksa mewarnai dan memotong rambut mereka selama hari-hari COVID-19. Ada peningkatan dalam perawatan kulit DIY, mulai dari lidah buaya hingga telur dimasukkan ke dalam campuran atau masker.

Saat berada di rumah selama penguncian, konsumen memiliki lebih banyak waktu untuk perawatan diri, dan itu jelas merupakan hal yang baik. Internet sekarang dibanjiri dengan tips dan trik pengelupasan wajah dan masker.

Untuk alasan yang jelas, bahkan selebriti B-town bahkan menggunakan akun Instagram dan Youtube mereka untuk membagikan resep masker bahan dapur khusus yang menjadikannya sangat populer dan diterima masyarakat.

Baca Juga : Beautypedia, Ini 5 Rutinitas Perawatan Kulit Guna Mencegah Penuaan

Skin Minimalism

Skin Minimalism adalah tentang menggunakan beberapa produk kecantikan daripada berinvestasi dalam 10 langkah perawatan kulit yang berbeda dan meluangkan waktu untuk menerapkannya setiap hari.

Ini tentang memperkaya kulit Anda dengan produk minimal untuk memperkuat penghalang kulit sambil memberi nutrisi. Skin Minimalism adalah tren kecantikan alami, minimal, dan tanpa riasan yang menonjolkan pori-pori, corak, dan tekstur kulit sambil membiarkan kulit Anda bernapas.

Baca Juga : 3 Kebiasaan Buruk yang Bisa Merusak Kulit, Salah Satunya Ngopi di Pagi Hari

Gender-Neutral Products

Gerakan netral gender dalam industri perawatan kulit telah membantu merek untuk membangun komunitas inklusif bagi orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Dan dengan merek sebesar Fenty Beauty, percakapan untuk kecantikan tanpa gender mengambil catatan yang brilian.

Saat ini, pria tidak segan-segan untuk mengaplikasikan perawatan kulit atau makeup, dan media sosial (terutama Instagram) membantu mereka membangun kepercayaan diri.

Perlindungan Cahaya Biru

Orang-orang beralih ke produk yang membantu melindungi kulit mereka dari efek berbahaya layar (karena sebagian besar waktu kita menggunakan ponsel dan laptop). Dan SPF adalah salah satu produk yang sangat penting dalam kehidupan kita karena melindungi kita dari sinar UV dan cahaya biru juga.

Cahaya biru yang dipancarkan dari layar dapat berbahaya bagi regenerasi sel kulit dan dapat mempengaruhi cahaya alami kulit kita serta menonjolkan garis-garis halus dan kerutan.

Personalized/Customized Skincare

Siapa yang tidak suka produk perawatan kulit yang dikuratori secara pribadi hanya untuk mereka? Produk kulit dan kecantikan telah menjadi tren sejak tahun lalu, dan keinginan pelanggan untuk memiliki produk yang disesuaikan dengan jenis dan masalah kulit mereka sangat kuat. Kustomisasi adalah wajah baru perawatan kulit! Untuk perawatan kulit yang dipersonalisasi, pelanggan harus menjelaskan jenis dan masalah perawatan kulit mereka, dan Anda akan diperlakukan dengan produk baru. Oleh karena itu, merek akan merumuskan produk perawatan kulit yang secara khusus memenuhi kebutuhan perawatan kulit mereka. Artificial Intelligence AI akan membuat segalanya lebih mudah bagi konsumen! Dengan bantuan AI, konsumen dapat mencoba perawatan kulit dan makeup di lingkungan digital. Secara potensial, di masa depan, kita mungkin mencapai tahap di mana pengalaman fisik dan digital akan benar-benar mulus. Dengan virtual reality (VR) atau kacamata virtual, pelanggan dapat mengalami ritel fisik. Pada akhirnya, ini akan meningkatkan pengalaman berbelanja dan akan meningkatkan konversi penjualan, mengingat pandemi yang sedang berlangsung.