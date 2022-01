VIRUS Covid-19 memang akan terus mengalami mutasi, selama pemberian vaksin belum merata. Seperti varian Omicron yang membuat para produsen vaksin harus mengadopsi strategi baru.

Oleh karena itu, Kelompok badan teknis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang terdiri dari para ahli independen, menilai berbagai vaksin Covid-19 yang sudah tersedia saat ini kemungkinan perlu diupgrade, alias diperbarui..

โ€œUpgrade komposisi vaksin mungkin butuh diperbarui, agar memastikan vaksin-vaksin tersebut efektif dalam melawan Omicron dan varian virus corona di masa depan," tulis WHO dalam pernyataannya seperti dikutip Reuters.

"Vaksin harus bisa memberikan tingkat perlindungan yang direkomendasikan WHO terhadap infeksi dan penyakit oleh berbagai varian of concern (VoC), termasuk Omicron dan varian-varian lain di masa mendatang,โ€ tambah pernyataan WHO.

Selain itu, dengan vaksin yang mampu menghadirkan respons imun yang luas, kuat, dan tahan lama juga mengurangi kebutuhan dosis booster yang berurutan. WHO menambahkan, vaksin yang diperbarui bisa ditujukan secara khusus pada varian dominan, contohnya Omicron yang saat ini menyebar ke banyak negara.

Selain itu, vaksin tersebut juga menjadi "vaksin multivalen" yakni vaksin yang sengaja dirancang untuk menghancurkan beberapa varian sekaligus. WHO sendiri akan mengeluarkan rekomendasi lebih lanjut ketika sudah lebih banyak data tersedia.

Sebagai informasi, beberapa produsen vaksin seperti Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca diketahui saat ini sudah mengembangkan vaksin Covid-19 generasi selanjutnya yang menargetkan untuk melawan varian Omicron.

(mrt)