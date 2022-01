KEAHLIAN masak Daniar Widyana sudah tak diragukan lagi. Selain pintar masak, jebolan Master Chef Indonesia Season 5 ini juga jago dandan modis. Gayanya pun sangat seksi berbalut outfit ketat bak model profesional.

Daniar Widyana sendiri masih tetap eksis di media sosial. Tak jarang, dia pun mengunggah potretnya di Instagram. Nah, lima gaya seksi Daniar Widyana berikut ini pasti bikin Anda gregetan. Yuk, intip potretnya, dikutip dari Instagram @daniarmci5, Kamis (13/1/2022).

1. Sweetheart neckline ribbed top





Daniar Widyana tampil simpel dengan sweetheart neckline ribbed top berwarna putih yang dipadukan dengan celana panjang berwarna coklat. Bahu mulusnya langsung terekspos di kamera. Tampak, belahan dada Daniar sedikit menyembul di potret ini. Tentu saja kesan seksi langsung mencuat pada penampilannya.

Untuk alas kaki, Daniar memilih sandal slip on putih agar lebih santai. Sementara wajahnya dirias cantik dengan makeup flawless look dan lipstik berwarna nude. Bulu mata lentik serta alis yang on fleek semakin menyempurnakan penampilannya. Berpose fierce sambil duduk di tangga, Daniar Widyana terlihat begitu cantik.

2. Blazer crop top





Kali ini Daniar Widyana tampil formal mengenakan blazer crop top coklat dan high waist pants berwarna senada. Untuk memberi kesan seksi, dia sengaja membuka blazernya agar bra putih polosnya terpampang nyata. Belahan dada Daniar pun langsung terekspos di potret ini. Wajahnya dirias cantik dengan makeup flawless look dan lipstik matte berwarna pink.

Tak lupa, highlighter pada tulang pipi dan hidung pun turut dikenakan untuk memberi efek glowing saat terkena cahaya. Berpose tersenyum sambil mengantongi tangan, Daniar Widyana terlihat begitu memesona. Tak heran jika para pria langsung jatuh hati melihatnya.

3. Crop top putih





Daniar Widyana tampil kasual memakai crop top putih bermotif dan celana panjang jeans. Dia memadukan outfitnya dengan outer front tied crop top model puff sleeve dengan aksen renda untuk memberi kesan girly. Belahan dadanya terlihat mengintip dengan busana ini.

Wajahnya dirias cantik dengan makeup flawless look dan lipstik pink merona. Sementara, rambut dengan styling curly itu sengaja digerai dan dipermanis dengan bando polos berwarna pink sebagai aksesori. Penampilannya semakin lengkap dengan sling bag kotak pink yang terlihat mungil itu. Berpose fierce ke arah kamera, Daniar Widyana terlihat begitu menawan.

4. Bodycon shirt dress Daniar Widyana terlihat begitu seksi dengan bodycon shirt dress berwarna olive green yang sangat ketat. Lekuk tubuhnya yang ramping pun langsung terlihat begitu jelas. Apalagi empat kancing di atas itu sengaja dibuka. Kulit putih nan mulus Daniar pun langsung terekspos di kamera. Sementara, wajahnya dirias cantik dengan makeup flawless look dan lipstik pink. Sepertinya, ini memang menjadi makeup look andalan Daniar di berbagai kesempatan. Tak lupa, highlighter pada tulang hidung pun turut digunakan agar lebih glowing. Berpose candid menyibak rambut, Daniar Widyana terlihat begitu menggoda. 5. Bra hitam Menikmati pemandangan pantai, Daniar Widyana tampil seksi dengan bra hitam dan hotpants berwarna senada. Kulit mulusnya pun langsung terekspos di kamera. Dia sengaja memakai outer tipis berwarna pink agar tetap eye catching. Posenya yang mengangkat satu ketiak membuatnya terlihat begitu seksi. Apalagi rambutnya sengaja digerai, pesona Daniar Widyana semakin terpancar. Daniar memang selalu berhasil mencuri perhatian.