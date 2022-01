ARTIS cantik dan seksi yang awet muda Sophia Latjuba mengaku untuk urusan gaya berbusana, ia tak bisa lepas dari warna-warna earth tone dan monokrom.

Beraktivitas sehari-hari, Sophia lebih memilih mengenakan busana warna aman seperti hitam, putih, krem, atau nude. Wanita 50 tahun ini menyebut busana warna-warni yang terang mencolok bukanlah kesukaannya.

“Saya enggak pakai outfit warna-warni, it’s not me. I stay with warna-warna polos dan enggak pernah jauh dari warna-warna earth tone,” kata Sophia saat ditemui Kamis (13/1/2022) dalam acara Launching LifeWear Spring/Summer Collections UNIQLO, di kawasan Senayan.

Pengakuan Sophia ini pun didukung oleh sang putri, Eva Celia. Eva menyebut, sang ibunda untuk urusan warna setelan busana memang tak pernah jauh dari warna monokrom.

“Mama itu sangat monokrom,” imbuh Eva.

Mix and match outfit sehari-hari, Sophia menyebut ia wajib memakai denim alias jeans sebagai bawahan.

“Selalu pakai jeans, kalau bergaya lebih itu misalnya karena ada acara. Pokoknya nyaman itu nomor satu, saya juga enggak terlalu into fashion,” pungkas Sophia.

