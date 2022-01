YOUTUBER yang tengah menjadi idola, Jerome Polin dikenal punya otak cerdas dan jago ilmu matematika. Tapi untuk urusan style fashion, Jerome mengaku dirinya jauh dari kata jago.

Secara blak-blakan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Jepang satu ini menyebut dirinya tidak bisa memadu-madankan style busana dengan baik.

“Mix and match itu, aku dulu enggak bisa. Tapi akhirnya setelah di sana (Jepang) sekarang jadi bisa,” papar Jerome, kala ditemui di Senayan, Kamis (13/1/2022) dalam gelaran Launching LifeWear 2022 Spring/Summer Collections UNIQLO City- The Joys of Clothing.

Berkuliah di Jepang, yang merupakan salah satu negara kiblat fashion dunia terutama di Asia, Jerome dulu hanya mengenakan setelan busana monoton, kaus dan jeans. Tapi sekarang, ia tak ragu main warna dan mix and match outfit.

“Akhirnya ngerti style untuk tampil keren, dulu aku old fashion banget. Ngampus cuma pakai kaus doang, sekarang bisa layering pakai outer dan pilih warna-warna terang,” pungkasnya.

