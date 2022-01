SAJIAN seafood memang paling enak disantap ketika seafood masih fresh alias segar. Tapi Thailand, tampaknya menyajikan kesegaran sajian seafood dalam skala next level.

Ada sajian seafood unik dan mungkin bisa dibilang cukup ekstrim di Thailand dan Laos yang terkenal dengan street foodsnya tersebut, yakni Dancing Shrimp.

Mengutip Thaifoodandtravel, Kamis (13/1/2022) Dancing Shrimp merupakan hidangan Thailand, yakni sajian udang mentah yang segar dimakan bersama saus pedas dan bawang putih, karena orang-orang di bagian timur laut Thailand dan negara tetangganya, Laos menyukai makanan mentah yang dibumbui dengan cabai dan bumbu serta disajikan dengan rempah segar, sayuran, dan ketan kukus.

Seperti yang terlihat dalam video yang diunggah oleh akun TikTok seorang food vlogger asal Laos, “@kissaeats”. Dalam video viral yang sudah mendapatkan lebih dari 4,1juta penayangan, hampir 450 ribu like dan lebih dari 2300 komentar dari para netizen tersebut memperlihatkan sensasi pengalaman menjajal hidangan ekstrim Dancing Shrimp.

“Hello this one of the delicacy in Thailand and in Laos. I believe every country has it’s own unique traditional food,” tulis @kissaeats.

Cara penyajiannya, pertama-tama sang pedagang ‘memancing’, mengambil udang-udang kecil yang berenang dalam aquarium transparan langsung menggunakan jaring. Setelah itu dimasukkan ke dalam wadah mangkuk berukuran medium yang sudah berisi air, kemudian air di dalam wadah disaring dan menyisakan udang-udang segar yang masih hidup.

Udang-udang segar tersebut lalu langsung dimasukkan ke dalam wadah mika plastik yang sudah berisi rempah segar dan sayuran hijau, potongan cabai merah, lengkap dengan timun. Untuk cara menyantapnya, sang vlogger @kissaeats terlihat mengocok-ngocok wadah mika plastik berisi Dancing Shrimp tersebut agar semua bahan di dalamnya tercampur merata. Saat disendok, udang-udang kecil terlihat masih ‘menari’ loncat-loncat di udara.

Menariknya, para netizen Indonesia yang ada di kolom komentar, sebagian tak merasa terkejut melihat hidangan unik satu ini.

“Aku pernah makan udang mentah, udang sungai, enak juga,” komentar dari @nurhaliza****

“Tapi ini beneran deh, ini tuh sumpah enak banget,” kata akun @cum***adutt_

“Ini mah kesukaan gue, dulu kecil makan ini terus biar bisa berenang karena gue hidup di pesisir,” tambah netizen dengan akun bernama @Eyi_moto***g

“Pengen,” kata @Nisa.yl** singkat.

Bagaimana, apakah Anda tertarik mencoba sensasi menyantap Dancing Shrimp yang membuat lidah, tenggorokan hingga tubuh kita ikut bergoyang satu ini?

