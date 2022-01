BADAN Kesehatan Dunia (WHO) memberikan raport penanganan Covid-19 di sejumlah negara. Menurut WHO, selama periode 3-9 Januari 2022 secara global, jumlah kasus Covid-19 baru meningkat tajam, meskipun kematian baru tetap sama dengan minggu sebelumnya.

"Di enam wilayah, lebih dari 15 juta kasus baru dilaporkan minggu lalu, peningkatan 55% dibandingkan dengan minggu sebelumnya dan lebih dari 43.000 kematian baru dilaporkan. Pada 9 Januari, lebih dari 304 juta kasus yang dikonfirmasi dan lebih dari 5,4 juta kematian telah dilaporkan," tulis WHO dalam keterangannya.

Selain itu, WHO menyebut bahwa semua wilayah melaporkan peningkatan insiden kasus mingguan dengan pengecualian Wilayah Afrika, yang melaporkan penurunan 11%. Wilayah Asia Tenggara melaporkan peningkatan terbesar dalam kasus baru minggu lalu (418%), diikuti oleh Wilayah Pasifik Barat (122%), Wilayah Mediterania Timur (86%), Wilayah Amerika (78%) dan Kawasan Eropa (31%).

Sementara kematian mingguan baru meningkat di Wilayah Afrika (84%) dan Wilayah Amerika (26%). Jumlah kematian baru tetap sama dengan minggu sebelumnya di Wilayah Pasifik Barat, sementara penurunan dilaporkan di Wilayah Mediterania Timur (11%), Wilayah Eropa (10%) dan di Wilayah Asia Tenggara (6%).

"Wilayah yang melaporkan insiden kasus mingguan tertinggi per 100.000 penduduk terus menjadi Eropa Wilayah (765,8 kasus baru per 100.000 penduduk) dan Wilayah Amerika (597,9 kasus baru per 100.000 penduduk) populasi)," jelas paparan WHO tersebut.

Kedua wilayah juga melaporkan insiden mingguan tertinggi dalam kematian 2,2 dan 1,4 per 100.000 populasi, masing-masing, sementara di bawah 1 kematian baru per 100.000 dilaporkan di semua wilayah lain.

Jumlah kasus baru tertinggi dilaporkan dari Amerika Serikat yakni 4.610.359 kasus baru atau naik 73%, Prancis dengan 1.597.203 kasus baru atau naik 46%, Inggris 1.217.258 kasus baru atau naik 10%, Italia 1.014.358 kasus baru atau naik 57%, dan India 638.872 kasus baru atau naik 524%.

